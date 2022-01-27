運彩銷售破新高 今年目標突破500億

去年東京奧運帶動全台運動熱潮，運動彩券今天公布，去年年度銷售達新台幣466億元，創下歷年新高，台灣運彩總經理林博泰喊出今年突破500億的目標，期待今年冬季奧運、杭州亞運到卡達世界盃能帶動銷售額。

北京冬奧2月4日開幕，林博泰表示，今年運彩將提供冰球的投注，並有不同玩法，盼國人也能增加冬奧的關注度；即將到來的農曆年假期，運彩也有加碼，除9天假期天天24小時不打烊，且提供每天一場NBA場中投注，另有「籃球特尾樂」活動，獎金最高達到8000倍。

去年運彩挹注國家運動發展基金約46億，體育署署長林哲宏樂觀說，相信今年銷售額突破500億「可以期待」。

今年除杭州亞運，卡達世界盃11月底登場，成今年運彩重點賽事。林博泰提到，2010年南非世界盃銷售額8億台幣，2014年巴西世界盃24億，上屆俄羅斯世界盃70億，期待卡達世界盃可上看100億新台幣。