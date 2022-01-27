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PGA／農夫保險公開賽首輪 潘政琮飆67桿並列第9

中央社 / 台北27日電
東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮今天在PGA農夫保險公開賽首輪，打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的67桿繳卡、並列第9。 美聯社
東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮今天在PGA農夫保險公開賽首輪，打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的67桿繳卡、並列第9。 美聯社

東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮今天在PGA農夫保險公開賽首輪，打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的67桿繳卡、並列第9。

PGA美國男子職業高爾夫巡迴賽本週在加州拉荷亞（La Jolla）的托瑞松林（Torrey Pines）球場舉行農夫保險公開賽，總獎金達840萬美元（約新台幣2.3億元），也是潘政琮今年所參加的第2場比賽。

潘政琮曾於2017年在托瑞松林取得並列第2的好成績，今年舊地重遊有個好的開始，賽後他說，首輪打出低於標準5桿的成績，「對我來說是一個好結果。」

前9洞潘政琮就打下4鳥，他強調今天的推桿狀況很不錯，尤其是在前9洞，「我最近一直在練習推桿，希望在接下來的幾天能看到更令人滿意的結果。」

潘政琮在2019年RBC傳承高球賽拿下美巡賽生涯首冠，但接下來2個球季都處在低檔掙扎，積分排名都在百名外，去年他在東京奧運拿下銅牌後，狀態才總算從谷底反彈。

潘政琮承認，過去幾年自己的狀態的確有些下滑，所幸目前已開始逐漸回升，他透露，透過回想過去自己的打法，以及利用影片檢視，才發現自己的揮桿動作和過去完全不同，他認為是長期旅行、參賽，導致身體疲勞後造成的結果。

找出問題才能對症下藥，潘政琮透過更換更長的桿身，讓他平均發球距離增加了15碼，加上也對姿勢進行修正，才讓自己的狀態越來越好。

美國選手霍斯契爾（Billy Horschel）首輪打下9鳥、沒有任何柏忌，目前以低於標準9桿的63桿，以1桿之差獨居領先。

潘政琮 高爾夫

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