快訊

沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

亞洲盃女足／賴麗琴演帽子戲法 中華隊大勝伊朗晉級8強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
賴麗琴（左）上演帽子戲法，助中華隊5：0大勝伊朗，晉級到8強賽。圖／中華足協提供
賴麗琴（左）上演帽子戲法，助中華隊5：0大勝伊朗，晉級到8強賽。圖／中華足協提供

亞洲盃女子足球錦標賽中華隊26日於分組賽第二戰碰上伊朗，在贏球就能以分組第2名晉級到8強賽的情況下，中華隊展開猛烈，其中賴麗琴更是上演帽子戲法，最終中華隊就以5：0擊敗伊朗，分組賽1勝1敗排名第2名晉級到8強。

中華隊這次亞洲盃與中國大陸、伊朗和印度一同分在A組，在分組前兩名就能直接晉級8強賽，第3名也有機會透過成績擇優晉級的情況下，地主印度卻在日前因為球員染疫導致出賽人數不足被迫棄賽，分組賽成績也遭到取消，這也讓中華隊晉級8強的機率提高不少。

在分組賽首戰以0：4不敵中國後，中華隊26日則是碰上伊朗，只要贏球就能以分組第2名晉級的情況下，中華隊在上半場就火力全開，開賽第4分鐘就由賴麗琴首開紀錄，第31分鐘中華隊角球開出後，賴麗琴再度射門雖然踢中門柱但反彈入網、梅開二度，第40分鐘中華隊蘇育萱射門遭到伊朗門將拍出，但一旁的陳燕萍也在無人防守下隨即補上一腳，為中華隊踢進上半場第3球。

下半場大幅領先的中華隊持續展開攻勢，第63分鐘蘇育萱在禁區內遭到伊朗球員犯規，讓中華隊取得12碼球機會，最終由賴麗琴操刀再度破門，個人完成「帽子戲法」，也助中華隊取得4：0領先。

比賽第78分鐘，伊朗後場解圍失誤，讓王湘惠獲得一對一對決門將的機會，而她也順利進球，為中華隊踢進第5球，最終中華隊也以5：0勝出，搶下分組賽第1勝，也以分組第二名晉級到8強賽，距離擠進前6名取得世界盃門票僅差最後一步。

中華隊

延伸閱讀

UBA／國體大搶搭晉級末班車 8強賽僅4隊純本土

UBA／菜鳥教頭的焦慮 張容軒率台師大晉級8強不自知

亞洲盃女足／印度退賽 中華隊有望前進8強

亞洲盃女足／疫情吃緊！印度選手多人染疫 中華隊比賽取消

相關新聞

按照往例 我國沒官員出席北京冬奧

北京冬季奧運將於2月4日開幕，中華代表團共有4名選手在滑冰、雪橇、滑雪出賽，體育署今天表示，考量我國參賽人數有限，及過往...

亞洲盃女足／賴麗琴演帽子戲法 中華隊大勝伊朗晉級8強

亞洲盃女子足球錦標賽中華隊26日於分組賽第二戰碰上伊朗，在贏球就能以分組第2名晉級到8強賽的情況下，中華隊展開猛烈，其中...

台灣是否參加北京冬奧開幕式 體育署審慎評估

體育署今天表示，今年北京冬奧，政府將不派官方代表出席，由中華奧會率團並辦理選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等，至於是否...

冬奧／烏克蘭危機升溫...大陸籲各國遵守奧林匹克休戰決議

烏克蘭局勢日益緊繃與北京冬奧即將登場之際，中國大陸常駐聯合國代表張軍25日出席聯合國安理會就「城市戰爭中的保護平民問題」...

國際特赦組織請願 保障台灣選手冬奧期間言論自由

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎今天向中華奧會喊話，希望讓參加北京冬奧的台灣選手，了解中國目前人權狀況，並保障他們參賽時...

羽球／BWF公布年度十大好球 小戴纏鬥41拍逆轉勝入選

對台灣好手戴資穎來說近期好事成雙，除了締造累積球后200週的里程碑，成為女子單打選手史上第一人，世界羽聯（BWF）回顧2021年世界巡迴賽的10大美技，戴資穎與對手來回41拍也入選其中。 戴資穎在去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。