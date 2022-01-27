亞洲盃女足／賴麗琴演帽子戲法 中華隊大勝伊朗晉級8強

亞洲盃女子足球錦標賽中華隊26日於分組賽第二戰碰上伊朗，在贏球就能以分組第2名晉級到8強賽的情況下，中華隊展開猛烈，其中賴麗琴更是上演帽子戲法，最終中華隊就以5：0擊敗伊朗，分組賽1勝1敗排名第2名晉級到8強。

中華隊這次亞洲盃與中國大陸、伊朗和印度一同分在A組，在分組前兩名就能直接晉級8強賽，第3名也有機會透過成績擇優晉級的情況下，地主印度卻在日前因為球員染疫導致出賽人數不足被迫棄賽，分組賽成績也遭到取消，這也讓中華隊晉級8強的機率提高不少。

在分組賽首戰以0：4不敵中國後，中華隊26日則是碰上伊朗，只要贏球就能以分組第2名晉級的情況下，中華隊在上半場就火力全開，開賽第4分鐘就由賴麗琴首開紀錄，第31分鐘中華隊角球開出後，賴麗琴再度射門雖然踢中門柱但反彈入網、梅開二度，第40分鐘中華隊蘇育萱射門遭到伊朗門將拍出，但一旁的陳燕萍也在無人防守下隨即補上一腳，為中華隊踢進上半場第3球。

下半場大幅領先的中華隊持續展開攻勢，第63分鐘蘇育萱在禁區內遭到伊朗球員犯規，讓中華隊取得12碼球機會，最終由賴麗琴操刀再度破門，個人完成「帽子戲法」，也助中華隊取得4：0領先。

比賽第78分鐘，伊朗後場解圍失誤，讓王湘惠獲得一對一對決門將的機會，而她也順利進球，為中華隊踢進第5球，最終中華隊也以5：0勝出，搶下分組賽第1勝，也以分組第二名晉級到8強賽，距離擠進前6名取得世界盃門票僅差最後一步。