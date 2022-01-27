國際奧委會：上周又與彭帥通話

（德國之聲中文網）國際奧委會（IOC）一名發言人周三表示："自從2021年11月21日首次與彭帥通話後，國際奧委會一直與她保持著聯系，多次與她對話，最近一次是在上周。"

這位發言人說，彭帥表示期待與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）和IOC運動員委員會主席泰爾霍（Emma Terho）在北京會面，並補充說，在首次通話時奧委會向彭帥發出了有關邀請。

去年11月，彭帥一度成為國際輿論關注的焦點。這位前國際網球女子雙打一號選手在社交媒體微博上發文稱中共中央前政治局常委、前副總理張高麗對她曾有性侵行為。彭帥的微博貼文很快被刪，她本人也銷聲匿跡長達數周。

這引起外界強烈關注這位運動員的命運。國際奧委會即在這樣的壓力下與彭帥通話，IOC主席巴赫本人還與彭帥有過一次視頻對話。但這未能打消國際輿論對其人身安全和自由的疑慮。就彭帥對中共高官的性侵指控，中國官方和國際奧委會均未公開回應。

唯一對此事件做出明確表態的是國際職業女子網球協會（WTA）。該組織已宣布取消在中國大陸和香港的所有賽事。中國方面對此沒有直接評論，但表示反對將體育政治化。

上個月彭帥首次對媒體發聲，否認自己曾寫過和說過被性侵，對微博上那一則貼文，"有很多誤解"。她還強調自己過去這段時間都未受到監視。

（路透社）

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