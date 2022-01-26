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台灣是否參加北京冬奧開幕式 體育署審慎評估

中央社 / 台北26日電
體育署今天表示，考量我國參賽人數有限，及過往我官員多不出席之前例，政府將不派官方代表出席北京冬奧。 美聯社
體育署今天表示，考量我國參賽人數有限，及過往我官員多不出席之前例，政府將不派官方代表出席北京冬奧。 美聯社

體育署今天表示，今年北京冬奧，政府將不派官方代表出席，由中華奧會率團並辦理選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等，至於是否參加開幕式仍在審慎評估。

2022北京冬奧將於2月4日舉行開幕式，今年台灣共有4名選手參賽，包括競速滑冰女將黃郁婷，滑雪的李玟儀、何秉睿以及雪橇林欣蓉，預計將於農曆年前陸續抵達北京備戰。

針對媒體報導指稱台灣將不會參加今年北京冬奧開幕式，體育署今天下午透過新聞稿表示，目前尚就代表團團員航班及選手參賽時間，還有防疫需求及當地疫情等狀況，進行整體審慎評估中，將再適時對外說明。

事實上過去台灣曾在2009年舉辦過高雄世界運動會以及台北聽障奧運，當時中國隊也並未出席開幕式。

今年包括美國、澳洲等國都已表態採外交抵制方式，不派官員出席北京冬奧開幕式，而日前教育部長潘文忠在立法院備詢時，也表示包括教育部與體育署都不會有官員隨行。

體育署新聞稿中指出，今年台灣選手參賽人數有限，加上過往官員多不出席的前例，政府將不派官方代表出席，由中華奧會率團赴中國，辦理選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等事宜，以維護選手權益。

冬奧 黃郁

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