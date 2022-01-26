按照往例 我國沒官員出席北京冬奧
北京冬季奧運將於2月4日開幕，中華代表團共有4名選手在滑冰、雪橇、滑雪出賽，體育署今天表示，考量我國參賽人數有限，及過往我官員多不出席之前例，政府將不派官方代表出席。
體育署表示，中華代表團參賽人數有限，過往我官員多不出席之前例，政府將不會派官方代表出席，將由中華奧會率團赴陸，並辦理我選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等事宜，以維護我選手權益。
體育署補充說，關於開、閉幕活動，要就代表團團員航班及選手參賽時間，防疫需求及當地疫情狀況，整體審慎評估，有進一步規劃將再作說明。
今年北京冬奧已有多國宣布實施「外交抵制」，包括美國、英國、澳大利亞和加拿大都已宣布不會派政府代表出席，但運動員仍將正常參賽。
外交抵制的原因是針對中國大陸的人權問題，包括先前維吾爾族和其他少數民族遭虐待和鎮壓等舉動。
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