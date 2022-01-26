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國際特赦組織請願 保障台灣選手冬奧期間言論自由

中央社 / 台北26日電
國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎今天向中華奧會喊話，希望讓參加北京冬奧的台灣選手，能保障他們參賽時的言論自由與基本人權。 美聯社
國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎今天向中華奧會喊話，希望讓參加北京冬奧的台灣選手，能保障他們參賽時的言論自由與基本人權。 美聯社

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎今天向中華奧會喊話，希望讓參加北京冬奧的台灣選手，了解中國目前人權狀況，並保障他們參賽時的言論自由與基本人權。

國際特赦組織台灣分會今天上午10時前往體育署辦公大樓前廣場表達訴求，也向中華奧會遞交請願書，由奧會副秘書長吳國譽出面代表接下。

邱伊翎等人表示，他們希望中華奧會向選手揭露中國人權現況，以及遭中國當局限制言論自由而被關押的6名個案，包括台灣民主鬥士李明哲，希望中華奧會可以保障台灣參賽選手在中國參賽期間的言論自由。

北京冬奧即將在2月4日舉行開幕式，截至目前為止台灣共有4名選手參賽，包括滑冰女將黃郁婷，滑雪的李玟儀、何秉睿以及雪橇林欣蓉等，預計將於農曆年前陸續抵達北京備戰。

由於IOC（國際奧會）規定，奧運期間所有參賽選手與觀眾，都不得有任何涉及政治性的標語與議題，對此邱伊翎則強調：「這不是政治議題，這是人權議題。」

吳國譽表示，中華奧會屬於奧林匹克家族的一份子，彼此間一直保有良好互動，但政府之間的對話不是奧林匹克家族的專業與範疇。

冬奧 黃郁

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