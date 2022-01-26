羽球／BWF公布年度十大好球 小戴纏鬥41拍逆轉勝入選
對台灣好手戴資穎來說近期好事成雙，除了締造累積球后200週的里程碑，成為女子單打選手史上第一人，世界羽聯（BWF）回顧2021年世界巡迴賽的10大美技，戴資穎與對手來回41拍也入選其中。
戴資穎在去年1月豐田泰國公開賽女單4強對戰地主一姊依瑟儂，決勝局雖先讓對方以20：16率先取得賽末點，但被逼入絕境的小戴瞬間大爆發，戲劇性的連續化解四個賽末點，其中包括41拍的纏鬥追平比數，徹底摧毀依瑟儂的鬥志讓她垂頭沉悶許久，最終小戴以23：21拿下逆轉勝。
雙方41拍的精彩攻防不但獲BWF官方評選為單日最佳好球，連當天播報的知名主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）也驚呼「不敢置信！」，BWF官方更是在推特上寫道「戴資穎與依瑟儂間球的流動簡直像首詩」、「沒有比這球更棒的方式來結束比賽了」。
Enjoy the 🔝 🔟 plays from 2⃣0⃣2⃣1⃣, as viewed by you. 👌👌 pic.twitter.com/4EcyBUpXgi— BWF (@bwfmedia) January 25, 2022
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HIGHLIGHTS | Simply poetry in motion between Tai Tzu Ying and Ratchanok Intanon 🏸#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/frrjg6T22n— BWF (@bwfmedia) January 23, 2021
PLAY OF THE DAY | It doesn't get any better than this 👏🏸 @HSBC_Sport#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/40I4r0jaWZ— BWF (@bwfmedia) January 23, 2021
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