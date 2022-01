羽球／BWF公布年度十大好球 小戴纏鬥41拍逆轉勝入選

對台灣好手戴資穎來說近期好事成雙,除了締造累積球后200週的里程碑,成為女子單打選手史上第一人,世界羽聯(BWF)回顧2021年世界巡迴賽的10大美技,戴資穎與對手來回41拍也入選其中。

戴資穎在去年1月豐田泰國公開賽女單4強對戰地主一姊依瑟儂,決勝局雖先讓對方以20:16率先取得賽末點,但被逼入絕境的小戴瞬間大爆發,戲劇性的連續化解四個賽末點,其中包括41拍的纏鬥追平比數,徹底摧毀依瑟儂的鬥志讓她垂頭沉悶許久,最終小戴以23:21拿下逆轉勝。

雙方41拍的精彩攻防不但獲BWF官方評選為單日最佳好球,連當天播報的知名主播「克媽」克拉克(Gillian Clark)也驚呼「不敢置信!」,BWF官方更是在推特上寫道「戴資穎與依瑟儂間球的流動簡直像首詩」、「沒有比這球更棒的方式來結束比賽了」。

Enjoy the 🔝 🔟 plays from 2⃣0⃣2⃣1⃣, as viewed by you. 👌👌 pic.twitter.com/4EcyBUpXgi

HIGHLIGHTS | Simply poetry in motion between Tai Tzu Ying and Ratchanok Intanon 🏸 #HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/frrjg6T22n

PLAY OF THE DAY | It doesn't get any better than this 👏🏸 @HSBC_Sport#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/40I4r0jaWZ