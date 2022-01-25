健身／城市科大、路易莎產學合作 學生挑戰更高薪資

全世界受疫情紛擾，激發民眾健康意識，教育部體育署統計健身中心數量成長驚人，前年營收已達152億元，路易莎咖啡跨足健身房，和台北城市科技大學休閒系合作、為產業培育人才，提供學生實習與就業機會。

根據「台灣趨勢研究」最新調查，財政部統計台灣健身房家數2013年僅149家，2018到2020年間，每年增加超過100家，2013年營收約30億元，前年達到152億元，健身房營運曾受疫情影響，但未澆息民眾熱情，消費者普遍體認到健身的重要。

因應「健身新勢力」崛起，城市科大休閒事業系主任陳寅全近年有系統導入「體適能」、「健康管理」、「體重控制與體型雕塑」等專業課程，給學生具備健身產業技能，希望他們未來能從事私人教練，挑戰更高薪資，融入「實用營養學」、「消費者行為」、「顧客管理與經營」等務實致用的課程內容，同時在學期間輔導學生通過體適能健身C級指導員證照。

城市科大休閒系與市民運動中心或連鎖健身中心產學合作，協助學生到企業實習，最近路易莎咖啡跨足健身房推出新品牌Self Room引發話題，雙方攜手合作育才，休閒系生許致豪的健身資歷有4年，在學校學習的專業能力受到企業肯定，通過面試後在Self Room實習，從事櫃檯、接待、巡場指導學員使用健身器材等工作。

許致豪表示，高中迷上健身，剛開始是希望讓身體線條變美，勤練半年後有了初步成效，讓他很有成就感，現在每天至少都要練一個半小時，工作與課業的興趣一致，激發出學習動力。