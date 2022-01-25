足球／坐擁旅歐球星 中日韓澳樂取亞洲盃女足

亞洲盃女足小組賽賽事過半，各組出線情勢明朗化，強權中國、日本、南韓、澳洲都繳出佳績，陣中旅外球星重要性顯而易見！亞洲盃女足參賽的4強國中日韓澳，至今保持全勝戰績，甚至一球未失，都已確定晉級，旅外球員戰力明顯更強，4隊都有旅歐球員，擁有高達十多名旅歐球員的澳洲還單場踢出18分的誇張分差。

4強國都有旅歐球星

亞洲盃女足小組賽至今已打完第二循環，從26日起將是各組最終輪，出線情勢已明朗，4大強權中日韓澳已確定都晉級淘汰賽，都保持全勝、且一球未失，與小組賽其他對手實力差距明顯，與我國女足同組的中國，已確定是A組龍頭出線，B組由澳洲女足宰制，C組則是相對死亡之組，日韓都拿下2連勝，最終輪的對決（27日晚間）將決定C組第一或第二。

而這4支強權能打出佳績，除了國內女足發展健全以外，旅外球星扮演的角色也很關鍵，中國是4隊中旅外人數最少的，僅效力於女子英超豪門熱刺隊的唐佳麗，但陣中老大姐王霜曾獲得亞洲足球小姐的殊榮，更曾效力於女子法甲強權大巴黎，戰力優勢不小，中國前兩戰分別以4：0擊敗我國、7：0痛宰伊朗。

日、韓也都有數名旅外好手，日本在三線都有旅外坐鎮，後場有拜仁慕尼黑的熊谷紗希，中場有年輕世代、效力於女子英超西漢姆聯的長谷川唯，前場則是旅歐超過10年的天才攻擊手岩淵真奈。南韓女足則和該國男足雷同，旅歐好手都集中在中前場進攻組，著名的女子英超三后：效力於切爾西的大姐池笑然、熱刺中場趙昭賢，以及布萊頓前鋒李金玟。她們在前兩輪的勝利都繳出與亞洲女足，不同等級的對抗性與技術。

我仍有希望爭世界盃

澳洲更是旅歐的大本營，團隊超過10人旅歐，首輪以誇張的18：0痛宰印尼，女子英超切爾西前鋒克爾單場狂進5球，次輪即便菲律賓女足打定主意死守，仍舊在下半場一瀉千里，被澳洲4：0完封，旅外球員的水準與重要性不言可喻。

我國女足在印度退賽後，26日的最終輪只要能打和伊朗，就能以小組第二的身份出線，運氣也相當不錯，在淘汰賽高機率會遇上菲律賓，至少躲掉上述旅歐球星雲集的4大強國，只要一勝就能晉級4強、取得直接門票，這對爭奪世界盃門票是好消息。

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