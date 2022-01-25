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羽球／戴資穎世界球后累積200周 續堆高小戴障礙

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎世界球后在位累積200周，繼續改寫女子羽壇紀錄。圖／勝利體育提供
戴資穎世界球后在位累積200周，繼續改寫女子羽壇紀錄。圖／勝利體育提供

羽球世界球后戴資穎，今天將在每周二更新的世界排名中繼續穩坐世界球后寶座，這也將讓她生涯累積球后在位周數來到200周，繼續改寫世界女子羽球的里程碑，遙遙領先排名第二的中國大陸名將李雪芮的124周。

儘管受到疫情影響讓戴資穎與多數世界好手一樣，去年參賽場次銳減，不過她仍是在2020泰國羽球公開賽兩站賽事拿下亞軍，加上2020年年終賽冠軍，以及在東京奧運與世錦賽拿下銀牌，則是雙雙改寫個人生涯最佳成績。

而根據上周公布的世界排名，戴資穎也在積分榜上領先排名第二的日本名將山口茜3651分，本周將繼續穩坐球后寶座，這也將讓她生涯累積球后在位周數來到200周，持續改寫世界女子羽球的球后障礙。

戴資穎在2016年12月1日首度登上世界球后寶座，儘管在位72周後一度被山口茜拉下2周時間，不過又在2018年5月3日重返球後寶座，並且再連續在位65周，改寫了李雪芮的史上最長124周紀錄，這也讓戴資穎往後每一周都在將紀錄往前推進。

至於男子世界排名，以馬來西亞退役名將李宗偉累積球王在位長達310周為史上最久，前日本球王桃田賢斗則是以累積121周排名史上第2。

戴資穎 羽球 世錦賽

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