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女足／另類台灣之光！小組賽主審來自寶島

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣國際裁判王婕（中）首次擔任女子亞洲盃會內賽小組賽事主審。圖／中華足球協會提供
台灣國際裁判王婕（中）首次擔任女子亞洲盃會內賽小組賽事主審。圖／中華足球協會提供

不只中華女足隊暌違14年重返亞洲盃會內賽，今年印度亞洲盃還有另個「台灣之光」，來自寶島的裁判王婕在小組賽澳洲隊對上菲律賓隊的比賽中執法擔任主審，成台灣足球史上女性裁判第一人。

「在這個賽區，第一次執法，壓力很大，想要表現更好，希望接下來的賽事能不能再有更多的機會，就要看這一次的表現，所以得把握，但如果要說壓力大，倒不如該說興奮的程度更多，期待享受執法比賽的過程。」王婕表示，得知要執法的場次後就認真做功課，「多看判例以及加強體能這些之外，還有一件事就是去了解各隊的主要核心球員是誰，打法如何，在比賽中該注意的情況會有哪些，所以賽前觀看一下兩隊的比賽狀況是必須的，這樣也能讓妳更了解比賽的狀況。」

這是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽，在此之前，台灣國際女子裁判劉秀美曾於女子世界盃、女子亞洲盃及北京奧運擔任過助理裁判。

除了面對場上狀況，王婕這次還要面對看不見的新冠肺炎疫情，她說：「出發印度前，國際疫情又開始上升，我緊急預約疫苗，還是我太太幫忙預約，因為國際裁判派令來的太趕，所以只能趕快打疫苗，然後準備好酒精跟口罩，每天都是戴兩層口罩，連訓練也是戴著訓練，沒有必要，就不脫掉，因為病毒不知道會從哪裡出現。很感謝中華足球協會在辦理簽證上的協助，因為簽證必須跑一趟辦事處，而協會人員也為我來回奔波，還幫我直接把簽證送去機場，只為了讓我能順利出去執法，很感謝中華足協的幫忙！」

台灣國際裁判王婕（左三）首次擔任女子亞洲盃會內賽小組賽事主審。圖／中華足球協會提供
台灣國際裁判王婕（左三）首次擔任女子亞洲盃會內賽小組賽事主審。圖／中華足球協會提供

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