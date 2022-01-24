女足／另類台灣之光！小組賽主審來自寶島

不只中華女足隊暌違14年重返亞洲盃會內賽，今年印度亞洲盃還有另個「台灣之光」，來自寶島的裁判王婕在小組賽澳洲隊對上菲律賓隊的比賽中執法擔任主審，成台灣足球史上女性裁判第一人。

「在這個賽區，第一次執法，壓力很大，想要表現更好，希望接下來的賽事能不能再有更多的機會，就要看這一次的表現，所以得把握，但如果要說壓力大，倒不如該說興奮的程度更多，期待享受執法比賽的過程。」王婕表示，得知要執法的場次後就認真做功課，「多看判例以及加強體能這些之外，還有一件事就是去了解各隊的主要核心球員是誰，打法如何，在比賽中該注意的情況會有哪些，所以賽前觀看一下兩隊的比賽狀況是必須的，這樣也能讓妳更了解比賽的狀況。」

這是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽，在此之前，台灣國際女子裁判劉秀美曾於女子世界盃、女子亞洲盃及北京奧運擔任過助理裁判。