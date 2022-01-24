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亞洲盃女足／印度退賽 中華隊有望前進8強

中央社 / 台北24日電
中華女足球員（左）在亞洲盃比賽。圖／中華足球協會提供
中華女足球員（左）在亞洲盃比賽。圖／中華足球協會提供

原訂昨天舉行亞洲盃女足賽台灣出戰印度一役，印度隊因多名球員確診，比賽遭取消，亞足聯（AFC）今天宣布，印度退出A組賽事，出賽成績遭取消，也讓台灣隊晉級8強機會大增。

在印度孟買舉行的亞洲盃女足賽攸關世界盃門票，這次共12隊參賽，分A、B、C組，台灣女足與中國、印度、伊朗同在A組，台灣隊首戰以0比4不敵中國，原訂昨天第2戰出戰地主印度隊，但因印度隊多名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），出賽球員未達13人門檻，比賽喊卡，另一場比賽伊朗則以0比7輸給中國隊。

亞足聯（AFC）今天在官網宣布，根據COVID-19大流行期間適用於亞足聯比賽的特殊規則第4.1條確認印度退出A組賽事，並根據競賽規則，印度的所有比賽現已取消並視為無效，A組將維持3支隊伍，繼續進行小組賽事。

亞洲盃分組前2名隊伍將直接晉級8強，另2張門票將由分組第3隊伍擇優取得，目前A組台灣、伊朗同為0勝1敗，但台灣隊握有3顆淨勝球的優勢，晉級8強機會大。

台灣隊26日將與伊朗交手，只要贏球或踢和，就能以分組第2之姿前進8強，若輸球同樣還有機會挺進8強，但須與其他分組第3隊伍比較戰績，爭取另2張8強門票。

若台灣女足能闖進亞洲盃前6強，將篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。

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