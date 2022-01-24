桌球／台南國一生入選最年輕成人國手 刷新林昀儒紀錄

台南市東區忠孝國中一年級學生郭冠宏日前在桌球國手選拔賽中脫穎而出，13歲入選成人國手，打破同為台南人的前輩江宏傑及林昀儒的紀錄，市長黃偉哲今天接見，勉勵他再接再厲，持續突破自己，再創佳績。

黃偉哲表示，郭冠宏從128位好手當中脫穎而出，成為史上最年輕成人國手。過去入選成人國手的最年輕紀錄是2020東京奧運搶下混雙金牌的「小林同學」林昀儒，是在國三的時候入選國手，而郭冠宏可以在國一時就有如此驚人紀錄與優秀表現，值得大肆喝采，對於選手辛勤練習及教練的用心指導給予最高的肯定，也為選手及我國桌球史上寫下新的歷史紀錄。郭冠宏也同時入選台南市今年全中運代表隊，相信在首次出戰的全中運比賽，將會為南市奪下代表性獎牌。

郭冠宏從幼稚園開始接觸桌球，國小階段到台南桌球館接受前輩吳文嘉、蔣澎龍、黃聖盛及楊子儀等國手教練的系統化與高質量的訓練，教育局長鄭新輝表示，印證了站在巨人的肩膀上看得比較遠的與青出於藍更勝於藍的成果。

郭冠宏家裡開鋼琴音樂教室，鄭新輝說，從小就接受音樂與音符的薰陶，使得節奏感及律動感相對同齡層小孩更加成熟，也隨之帶入桌球的揮拍擊球動作裡，轉化成強而有勁的擊殺。

體育處表示，桌球為南市重點發展項目，已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人，曾創下區運會及全運會23年連霸紀錄，在三級有大橋國小、崇明國小、佳里區信義國小、忠孝國中、大橋國中、長榮中學、新豐高中及南大附中等8間學校，忠孝國中目前配置2名正式專任運動教練並與南市體育總會桌球委員會攜手合作，共同培育優秀桌球基層人才，期能再次擦亮台南桌球招牌。