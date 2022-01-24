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世足資格賽／轉機睡機場 中國歸化球員轟足協：不尊重我們

聯合新聞網 / 綜合報導
球員被迫在機場候機室休息。 圖擷自洛國富微博
球員被迫在機場候機室休息。 圖擷自洛國富微博

2022年卡達世界盃資格賽陸續進行中，中國隊將在本周四作客日本，但3名歸化球員昨天卻因航班臨時取消，被迫滯留在荷蘭阿姆斯特丹機場，也沒有地方可供他們好好休息。其中洛國富就在微博發文砲轟中國足協「一點都不尊重我們」。

洛國富在微博上大吐苦水。 圖擷自洛國富微博
洛國富在微博上大吐苦水。 圖擷自洛國富微博

中國足協為了一拚踢進世界盃，找來洛國富、費南多和阿蘭等3位巴西球員歸化為中國籍，而他們周四將出征日本，不過3人卻在荷蘭阿姆斯特丹機場碰上班機臨時取消，讓他們被迫露宿機場。

23日凌晨洛國富在微博用中文和葡萄牙文發文痛批：「恭喜大家⋯你們讓我們飛到阿姆斯特丹，卻取消了我們的機票，把我們前往日本的航班改到明天，讓我們在機場等候超過8小時，現在還有14個小時的等待，也沒有酒店或其他地方休息。」

洛國富也諷刺中國足協的組織能力，怒批「一點都不尊重我們」，並分享球員躺在機場椅子上休息的照片。貼文下留言有人力挺球員，認為中國足協的辦事能力實在太差；也有網友認為疫情下航班臨時取消在所難免。

球員被迫在機場候機室休息。 圖擷自洛國富微博
球員被迫在機場候機室休息。 圖擷自洛國富微博

對此，中國足協負責人回應，機場內的酒店早已一房難求，荷蘭又因防疫規定取消過境簽證，導致球員無法離開機場到阿姆斯特丹市內的酒店休息，機場VIP室也只開放到晚上9點，無法提供旅客過夜。

該負責人表示對3位球員的不滿情緒表達理解與歉意，他說：「國家隊一直將保障球員的工作放在首位，未來會繼續做好球員的保障工作，確保3名球員順利歸隊。」

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