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冬奧／德國憂北京恐利用COVID篩檢 阻擋頂尖選手參賽

中央社 / 柏林23日綜合外電報導
北京冬季奧運將於2月4日登場。 中新社
北京冬季奧運將於2月4日登場。 中新社

2022北京冬季奧運將於2月4日登場，德國單板滑雪協會會長侯茲對北京冬奧能否公平舉行提出質疑。他擔心COVID-19篩檢恐遭有心人利用，成為用來排除頂尖選手參賽的工具。

兩週前，德國滑雪協會（Ski Association）高山滑雪隊負責人梅爾（Wolfgang Maier）就曾對中國在北京冬奧前，近乎「任意」地進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測表示擔憂。

侯茲（Michael Hoelz）今天在德國單板滑雪協會（Snowboarding Germany）的播客（podcast）中說：「我懷疑我們能否在中國舉行的比賽中看到公平競爭。」

他說：「拿COVID-19篩檢做文章相對容易，有些人大可在事後說，『很遺憾，那是偽陽性』。」

路透社目前無法與侯茲取得聯繫，就他的觀點發表進一步評論，而他也沒有提供任何細節或姓名來為自己的主張背書。

路透社透過電子郵件希望取得更多細節，但德國單板滑雪協會並未立即做出回應，北京冬奧主辦單位也未立即回應置評要求。

北京冬奧主辦單位在另一份聲明中表示，在1月4日到22日間抵達中國準備參加冬奧的171名運動員及代表隊職員，並未出現陽性檢測結果。

侯茲過去曾是德國國家反禁藥組織（NADA）主要官員，他表示，禁藥檢測過去也曾遭人利用，目的是要阻擋重要運動員參賽。

侯茲表示，去年11月在中國進行奧運測試賽時，一名德國單板滑雪教練因COVID-19篩檢呈陽性而遭受不人道對待，後來證實他是偽陽性。

他說：「他（德國單板滑雪教練）在24小時內受到何種待遇，就人性尊嚴而言，真的很接近臨界點。」

北京冬奧

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