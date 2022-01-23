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亞洲盃女足／疫情吃緊！印度選手多人染疫 中華隊比賽取消
在印度征戰2022女子亞洲盃的中華女足國家代表隊，原本今天晚上10點要出戰地主，但印度有球員染疫，沒能有最低限度的13位球員可以出賽，亞足聯已宣布這場比賽取消。
亞足聯公告，印度球員出現數起新冠肺炎陽性案例，根據新冠肺炎疫情期間的特別規則，印度無法參賽。
亞足聯表示，亞洲盃仍會持續舉行，小組前兩名外將再取兩支分組第3晉級8強。
亞足聯表示，醫療團隊與當地組委會密切聯繫，正提供染疫球員適當醫療方式，並希望全體成員早日康復。
中華隊本屆與中國大陸、伊朗、印度分在同組，20日首戰不敵大陸，今天和地主印度比賽遭取消，下戰將於26日晚間10點碰伊朗。
已經到球場的中華隊，今天雖沒能如期下場，球員仍在球場做有球訓練，為26日比賽準備。
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