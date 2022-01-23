影／舉重女神郭婞淳跳舞 鼓勵家扶孩子無所畏懼向前行
奧運舉重金牌女神郭婞淳，今天出席台東家扶中心舉辦的「家扶 愛市集」貧困家庭兒童助學活動，不僅下場跳舞和家扶小朋友同歡，還拿出舉重金牌讓孩子們摸摸、分享成功喜悅，並鼓勵孩子們相信自己、找到目標，無所畏懼向前行。
台東縣長饒慶鈴、郭婞淳、立委劉櫂豪、中華紙漿台東廠廠長陳永順等人，今天都出席「家扶 愛市集」助學活動，現場宣布今年獎助學金目標1600萬元已達成目標，並邀請饒慶鈴、郭婞淳頒助學金給孩子。郭婞淳成長背景和多數家扶中心孩子類似，透過經驗故事分享、鼓勵孩子。
郭婞淳說，感謝所有支持家扶助學計畫朋友們，也鼓勵孩子們要心懷感恩、珍惜善用資源，最重要的是要找到目標方向，努力、無所畏懼往前進，只要願意相信自己、一定可以做得到，也期許孩子們跟她一起加油，任何挫折都會雨過天晴。
饒慶鈴說，除致贈加菜金，一定會加碼幫助家扶的孩子，也感謝家扶集結社會大眾資源，幫助家扶學童、支持孩子們繼續向上學習，在就學路上能更順利。
台東家扶中心主任吳瑞華說，感謝民間社團單位、商家及個人的支持，以及廣大社會大眾捐款，透過匯集來自台灣各地力量，讓孩子能穩定就學，從中累積知識、培養興趣專長等能力。
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