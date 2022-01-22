澳網／梅德維夫輕取范德贊德舒爾普 闖進澳網16強

俄羅斯好手梅德維夫今天在澳洲網球公開賽以直落三淘汰荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），輕鬆晉級16強。

法新社報導，男網世界排名第2的梅德維夫（DaniilMedvedev）在酷熱天氣中，花了1小時55分鐘以6比4、6比4、6比2，連續第4年挺進澳網16強。

梅德維夫兩天前力克地主國的網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios），接下來可能在第4輪碰上澳洲選手歐康奈爾（Chris O'Connell）或美國選手克里希（Maxime Cressy）。

梅德維夫20日遭支持基爾喬斯的部分球迷噓聲伺候，他今天贏得比賽後，在場上受訪時向觀眾開玩笑說：「我原本還期待你們會對我客氣一些。」

他說：「我這麼說吧，跟來自荷蘭的選手打球，比在澳洲墨爾本跟澳洲選手打球輕鬆些。」

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）被澳洲取消簽證並驅逐出境，無法衛冕，而去年澳網亞軍梅德維夫已成奪冠大熱門。他去年曾在美網擊敗喬科維奇奪冠，如今希望再下一城，捧住澳網金盃。