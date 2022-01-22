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地方創生連動運動觀光 高空跳傘成台東新態勢 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
111年度高空跳傘運動觀光發展座談會由台東縣政府、大專體總與安捷飛航訓練中心，產官學三方合力促成。圖／大專體總提供
111年度高空跳傘運動觀光發展座談會由台東縣政府、大專體總與安捷飛航訓練中心，產官學三方合力促成。圖／大專體總提供

「111年度高空跳傘運動觀光發展座談會」，由台東縣政府、大專體總與安捷飛航訓練中心，產官學三方合力促成，今天上午在輔仁大學野聲樓谷欣廳舉辦，吸引大專學生、教師與教練等響應，透過專題演講、概況分享與綜合座談等方式，瞭解教育部體育署為何推廣全民運動，不僅培植人才，更與企業行銷搭配，營造三贏。

該座談會由台東縣政府指導大專體總主辦，在輔仁大學教育學院承辦、真理大學協辦下完成，大專體總會長江漢聲認為，這讓年輕人有更好的選項，「跳傘運動是安全、刺激的新興觀光事業值得提倡，尤其在積極發展觀光旅遊的台東，樂觀其成，且運動觀光也會帶動旅行醫療。」

國家發展委員會推動「設計翻轉、地方創生」，開拓地方特色的產業資源，而「運動產業發展條例」通過後，運動與觀光更緊密結合，可能誕生新型態生活。台東縣副縣長王志輝引言點出台東的空域不受限制，實為台灣最安全，「縱谷線是全台唯一空域最乾淨的，有足夠潛力，因此我們不斷創新，希望結合大專體育的師生資源，讓高空跳傘能更蓬勃。」

大眾對於這項運動的疑慮就是安全的足夠性，跳傘年資達8年的安捷飛航訓練中心總監林克臻，透過數據破除疑慮，各關卡做好風險管理，其實高空跳傘的意外發生率僅約十萬分之一，安全更勝潛水。高空跳傘協會常務理事王欣弘以自身經歷與專業知識，進一步說明這項科學運動，的確是適合民眾來體驗。

在當地設有基地的安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，台東的美有95%國人還沒有看過，經長時間研究發現，台灣只有台東可以發展高空跳傘。而台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳以「台東－運動觀光首選城市」進行專題演講，分享城市價值、觀光策略與慢經濟等，更透露台東縣政府將在4月23、24日的三鐵賽，首辦「跳傘表演秀」打響第一炮。

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