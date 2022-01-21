PGA／美國運通高球賽首輪 潘政琮繳68桿並列40

東京奧運高爾夫銅牌好手潘政琮今天在美國運通高球賽首輪，打下4鳥，且以無柏忌的完美演出，繳出低於標準4桿的68桿，在首輪並列40名，替新年第一戰博得好彩頭。

總獎金760萬美元（約新台幣2.1億元）的美國運通高球賽，今年在美國加州的競技場球場舉行，是PGA美國男子職業高爾夫巡迴賽2022年登場的第3場比賽，不過這則是潘政琮今年所參加的首戰。

潘政琮去年的表現如倒吃甘蔗，他在上半年出賽18場，其中就有11場遭到淘汰，最大亮點則是3月的本田菁英賽，他以並列第3完賽。

面臨低潮與背傷的雙重打擊，潘政琮卻在東京奧運觸底反彈，不僅在最後兩回合表現大爆發，並在最後7人延長賽擊敗一票世界名將拿下銅牌，他之前也曾說過，這面獎牌對於他的信心有很大提升與幫助。

東京奧運結束後，潘政琮的表現也開始加溫，他先在Fortinet錦標賽名列第6作收，轉戰桑德森農場錦標賽也以並列第11完賽，似乎已走出低潮與陰霾。

去年底潘政琮返台休息充電後，再次赴美重新出發，他在美國運通高球賽首輪表現穩健，前9洞就打下3鳥，轉場後火力收斂僅再添1鳥，不過全場無柏忌的表現，仍替他在2022年第1戰有個好的開始。

而美國運通高球賽首輪則以美國選手坎特雷（Patrick Cantlay）與霍吉斯（Lee Hodges）表現最優，兩人紛紛繳出低於標準10桿的62桿並列排頭，並握有2桿的領先優勢。