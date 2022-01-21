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桌球／13歲入選最年輕成人國手 郭冠宏堅定邁向奧運

中央社 / 台南21日電
13歲郭冠宏今年1月取得桌球國手資格，成為全國最年輕的桌球成人國手，他正積極苦練，朝奧運夢想之路邁進。 中央社
13歲郭冠宏今年1月取得桌球國手資格，成為全國最年輕的桌球成人國手，他正積極苦練，朝奧運夢想之路邁進。 中央社

「喝！喝！喝！」13歲郭冠宏在台南市桌球館奮力揮舞球拍，汗水不斷地從額頭流下，今年1月取得桌球國手資格的他，正朝奧運夢想之路邁進。

郭冠宏今年1月以國中1年級13歲年紀取得桌球國手資格，成今年國手選拔賽最大驚奇，打破江宏傑林昀儒紀綠，成為全國史上最年輕的桌球成人國手，一向靦腆害羞的郭冠宏，也露出連父母都難得看到的笑容。

郭冠宏喜愛運動，原先想打棒球，但母親不想讓他在戶外風吹日曬，就建議郭冠宏在冷氣房中打桌球，卻誤打誤撞發掘出他在桌球的潛能。

幼稚園畢業準備就讀國小前的暑假期間，郭冠宏在台南市永康桌球訓練中心打桌球，嬉鬧遊玩成份居高，卻被當時桌訓中心教練陳寶祥看出隱藏在身體中的桌球天份，讚不絕口；在父母支持下，郭冠宏國小3年級起接受專業桌球訓練，4年級就拿下國語日報盃的單打冠軍。

「郭冠宏對桌球相當執著，10歲就公開立下前進奧運的目標」母親郭韋麟回憶說。因此，郭冠宏5年級進入有「台南幫」稱號的台南市桌球館體系受訓，指導教練是曾和江宏傑搭擋、聯手拿下世界大學運動會男雙冠軍、科威特公開賽雙打金牌等頭銜的頂尖桌球運動員黃聖盛。

專業訓練讓郭冠宏技術突飛猛進，升上國中1年級後更是明顯；黃聖盛稱許郭冠宏有極佳的桌球天賦，資質優於黃聖盛桌球生涯任何一個時期，郭冠宏前進奧運不無機會。

當然，想站上奧運舞台沒那麼簡單，郭冠宏升上台南市忠孝國中1年級後申請自學，除了每週一晚上英文家教課、每週四、五到校上課外，幾乎每天上午9時到晚上9時都待在桌球館苦練。

看到兒子如此辛苦練球，對桌球是門外漢的父親也相當感動；暱稱兒子為「郭董」的王德原說，郭冠宏對桌球技術自我要求非常高，獲勝後不會被喜悅淹沒，反而會檢討自己的缺失，輸了比賽後也會摔球拍，向母親發脾氣說：「我不要打桌球了」。

不過，情緒發洩後，郭冠宏持續向奧運的夢想之路邁進，目前他已提出申請進入國家運動訓練中心，雖說想在15歲時打進2024年巴黎奧運不容易，但郭冠宏信念不變，面對中央社記者詢問是否想打奧運，郭冠宏堅定地說：「要」。

桌球 江宏傑 林昀儒

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