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憂遭中國監控 外媒帶拋棄式手機電腦採訪北京冬奧

中央社 / 華盛頓20日專電
擔憂中國在北京冬奧監視通訊內容，有外媒準備攜帶拋棄式手機與電腦前往，奧運結束後丟棄。 法新社
擔憂中國在北京冬奧監視通訊內容，有外媒準備攜帶拋棄式手機與電腦前往，奧運結束後丟棄。 法新社

擔憂中國在北京冬奧監視通訊內容，有外媒準備攜帶拋棄式手機與電腦前往，奧運結束後丟棄。外媒也認為，奧運泡泡與其說是為了防疫，更像是為了不讓外媒看到真正的中國。

北京冬季奧運將於2月初揭幕，中國官方做好因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的準備，除不開放海外觀眾入場，所有參與人員也只能在閉環系統中行動。

儘管中國官方表示這是考量疫情嚴峻的措施，但華盛頓郵報（Washington Post）質疑，這些措施的真正目的是透過壓制獨立報導以維護中國形象。

將前往採訪冬奧的外國記者也透露，將使用全新的手機與筆記型電腦，奧運結束後就不再使用或丟棄，外媒擔憂在中國使用的任何設備都可能被植入跟蹤軟體，讓中國當局能夠監控他們的通訊內容。

已是第20次採訪奧運的今日美國報（USA Today）體育專欄作家布瑞南（Christine Brennan）說，認為中國沒有操控疫情的想法太過天真，「無論如何，他們都想控制我們。這只是給了他們另一個藉口。中國就將是中國」。

駐華外國記者協會（FCCC）就曾經抗議，外國記者在報導冬奧籌備工作時不斷受到阻礙，被拒絕參加例行活動，並被阻止參觀中國的體育場館。有外媒通報，在採訪過程中遭到安全人員騷擾或跟蹤。北京也經常幾個小時前才宣布有相關活動，讓外媒來不及遞交篩檢陰性報告，無法入內採訪，有時官方甚至不對外宣布相關活動。

而在為期2週的賽事期間，記者、運動員與官員必須每天將個人健康訊息上傳特定的應用程式上，也必須待在閉環系統內，只能經由北京奧委會提供的汽車、公共汽車與鐵路列車在指定的飯店與官方場館之間移動。

此外，外媒行動也受到高度限制，無法與泡泡外的中國公民接觸，也無法看到官方授權的工作場所和飯店以外的地方，也禁止與入場看比賽的觀眾接觸。華盛頓郵報體育副主編瑞尼（Matt Rennie）坦言，這讓報導變得很困難。

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