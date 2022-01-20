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亞洲盃女足／開賽亂流不敵中國 中華隊再調整迎戰印度

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華女足隊在亞洲盃分組賽首戰不敵中國大陸隊。圖／中華足球協會提供
中華女足隊在亞洲盃分組賽首戰不敵中國大陸隊。圖／中華足球協會提供

亞洲盃女足賽本周在印度舉行，我國女足隊在分組賽首戰就遭遇強敵中國大陸隊，並在開賽第3分鐘就因為禁區內犯規讓中國名將王霜取得12碼罰球機會並順利破門，最終中華女足也以0：4吞下敗仗。

今年亞洲盃女足賽同時也是紐澳女子世界盃的資格賽，加上今年世界盃首度擴編為32隊，讓亞洲區將至少6隊能取得參賽資格，也代表這次亞洲盃如能爭取到前6名，中華女足就將能取得世界盃門票。

而這次分組賽我國也與地主印度、中國和伊朗分在同組，在今天的首戰賽事中，中華隊就遭遇實力與排名有一段落差的強權中國，開賽後第3分鐘，中華隊就在禁區內犯規，讓中國名將王霜取得12碼罰球機會，她也順利攻破中華隊球門，中國隊先馳得點。

上半場中華女足也遭遇對手的猛烈攻勢，第9分鐘中國隊隊長王姍姍也頭錘破門，下半場中國隊再靠著張馨與王霜分別在第54與第68分鐘進球，最終以4：0拿下勝利。

對於首場比賽不敵中國，中華隊賴麗琴表示，首場比賽球隊的防守與流動部分確實還有需要修正的地方，接下來也將會持續調整，希望朝著搶下世界盃門票的目標前進。

至於今天梅開二度的中國大陸王霜則表示，為了這次比賽中國隊提前一個月進行磨合，今天也有不錯的發揮，「對我們來說不管對手是誰，就是做好自己，全力以赴完成教練的指令。」

中華隊在首戰不敵中國後，分組賽第二戰將於23日對上印度隊，在分組前兩名就能晉級，分組第3名也有機會擇優晉級到8強淘汰賽的情況下，此戰也將是中華女足的關鍵戰，如能取勝就將朝著世界盃門票跨出重要一步。

中華隊

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