快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體適能納入超額比序見成效 女學生提升趨勢勝男學生

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
教育部體育署在今天公布全國高中以下學生健康體適能數據。記者劉肇育／攝影
教育部體育署在今天公布全國高中以下學生健康體適能數據。記者劉肇育／攝影

教育部體育署在今天公布全國高中以下學生健康體適能數據，分析自98學年度至107學年度共計1936萬5961筆資料，發現學生健康體適能數據呈現逐年上升的趨勢，其中國中教育會考在103學年度納入超額比序採計健康體適能的就學區，學生的健康體適能表現更為優異。

為了解學生健康體適能的數據變化，體育署去年委託中山大學執行「學生健康體適能大數據分析計畫」，檢測項目包括身體組成（身體質量指數及腰臀圍比）、瞬發力（立定跳遠）、肌力及肌耐力（屈膝仰臥起坐）、柔軟度（坐姿體前彎）、心肺耐力（跑走，男生1600公尺、女生及國小男生800公尺），發現高中以下學生健康體適能呈現逐年上升趨勢，而國中會考納入超額比序採計體適能的學區，學生體適能表現更為優異。

根據調查結果顯示，學生在檢測項目上以心肺適能的表現增幅最多，男女學生完成跑走的時間都顯著變快，其中女學生的各項健康體適能提升趨勢較男學生顯著，另外，比較各學習階段，國中教育階段男女學生體適能表現提升的比賽，比國小、高中階段幅度更大。

體育署指出，目前國中會考共分15個就學區，有11個就學區在超額比序項目上採行了健康體適能項目的積分計算，並發現將體適能列入超額比序採計的11個就學區之國中學生體適能測驗1分鐘屈膝仰臥起坐、立定跳遠、800公尺及1600公尺跑走，原本平均是相對較差，但從正式採計前兩年開始，這些將採計體適能列入超額比率的就學區，其整體國中學生的各項體適能平均表現就開始顯著地提升，並且在立定跳遠、800公尺及1600公尺跑走的表現，都反向超越其他並未將體適能列入超額比率的就學區。

體育署表示，推動體適能政策已逾10年，觀察過去10年學生健康體適能數據，整體呈現逐步上升的情形，顯見在多元政策推動下，逐步展現成效。未來，體育署仍持續更新體適能常模數據，觀察各縣市體適能變化趨勢，研擬相關項目之修正內容並評估其可行性，以維護學生健康生活品質。

延伸閱讀

女大生戴眼罩約男模「愛愛」竟肥宅上陣 獲賠40萬確定

籃球／歸化球員制度化座談 盼下位人選不再遙遙無期

新竹染疫女大生當實習老師 幼兒園緊急停課14天匡列上百童

女學生賣裸照好賺還推薦好友 色男加碼2萬性交易慘了

相關新聞

體適能納入超額比序見成效 女學生提升趨勢勝男學生

教育部體育署在今天公布全國高中以下學生健康體適能數據，分析自98學年度至107學年度共計1936萬5961筆資料，發現學...

羽球／大馬羽協證實一哥李梓嘉退出國家隊 丹麥球王表態支持

馬來西亞媒體今天報導，羽球協會會長諾薩證實，世界排名第7的大馬羽球好手李梓嘉已申請退出國家隊，未來將以個人身分征戰賽場

足球／亞洲盃女足賽印度打響 海峽大戰開幕

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】女足亞洲盃20日在印度打響，我國女足首戰即碰強敵！中華女足20日晚間將在小組賽中迎戰中國女足，這也是小組賽的首戰，雖然過往海峽大戰交手史淒慘，至今沒贏過球，但本屆亞洲盃是

疫情考量 美NBC不派播報團隊到北京冬奧

美國媒體報導，由於擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，美國國家廣播公司（NBC）不會派任何專業播報團隊前往...

北京冬奧授旗 署長贈加菜金

北京冬季奧運會二月四日揭幕，中華代表團昨天進行授旗，並由教育部次長兼體育署署長林騰蛟致贈五萬元加菜金；我國目前取得四個參...

羽球排名賽／陳肅諭單打封后 圓亞運夢

兩年前原本設定的亞運目標，台電羽球女將陳肅諭一度淡忘，去年更將重心轉往雙打，但她在第一次全國排名賽雙打首戰出局，反而是單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。