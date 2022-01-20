體適能納入超額比序見成效 女學生提升趨勢勝男學生

教育部體育署在今天公布全國高中以下學生健康體適能數據，分析自98學年度至107學年度共計1936萬5961筆資料，發現學生健康體適能數據呈現逐年上升的趨勢，其中國中教育會考在103學年度納入超額比序採計健康體適能的就學區，學生的健康體適能表現更為優異。

為了解學生健康體適能的數據變化，體育署去年委託中山大學執行「學生健康體適能大數據分析計畫」，檢測項目包括身體組成（身體質量指數及腰臀圍比）、瞬發力（立定跳遠）、肌力及肌耐力（屈膝仰臥起坐）、柔軟度（坐姿體前彎）、心肺耐力（跑走，男生1600公尺、女生及國小男生800公尺），發現高中以下學生健康體適能呈現逐年上升趨勢，而國中會考納入超額比序採計體適能的學區，學生體適能表現更為優異。

根據調查結果顯示，學生在檢測項目上以心肺適能的表現增幅最多，男女學生完成跑走的時間都顯著變快，其中女學生的各項健康體適能提升趨勢較男學生顯著，另外，比較各學習階段，國中教育階段男女學生體適能表現提升的比賽，比國小、高中階段幅度更大。

體育署指出，目前國中會考共分15個就學區，有11個就學區在超額比序項目上採行了健康體適能項目的積分計算，並發現將體適能列入超額比序採計的11個就學區之國中學生體適能測驗1分鐘屈膝仰臥起坐、立定跳遠、800公尺及1600公尺跑走，原本平均是相對較差，但從正式採計前兩年開始，這些將採計體適能列入超額比率的就學區，其整體國中學生的各項體適能平均表現就開始顯著地提升，並且在立定跳遠、800公尺及1600公尺跑走的表現，都反向超越其他並未將體適能列入超額比率的就學區。

體育署表示，推動體適能政策已逾10年，觀察過去10年學生健康體適能數據，整體呈現逐步上升的情形，顯見在多元政策推動下，逐步展現成效。未來，體育署仍持續更新體適能常模數據，觀察各縣市體適能變化趨勢，研擬相關項目之修正內容並評估其可行性，以維護學生健康生活品質。