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羽球／大馬羽協證實一哥李梓嘉退出國家隊 丹麥球王表態支持

中央社 / 吉隆坡20日綜合外電報導
大馬羽協證實，世界排名第7的好手李梓嘉已申請退出國家隊，未來將以個人身分征戰賽場。 美聯社
大馬羽協證實，世界排名第7的好手李梓嘉已申請退出國家隊，未來將以個人身分征戰賽場。 美聯社

馬來西亞媒體今天報導，羽球協會會長諾薩證實，世界排名第7的大馬羽球好手李梓嘉已申請退出國家隊，未來將以個人身分征戰賽場。

李梓嘉被看好接班2019年退役的大馬羽球傳奇李宗偉，排名迅速上竄的李梓嘉並在去年全英羽球公開賽（All England Open）封王。

然而，這名23歲的馬來西亞新希望近月表現欠佳，他在東京奧運不敵中國名將諶龍，並在世界羽球錦標賽8強賽受傷退賽。

在數週的臆測後，馬來西亞羽球協會（BAM）會長諾薩（Norza Zakaria）證實，李梓嘉本月稍早已向大馬羽協請辭，申請退出國家隊。

「星報」（The Star）引述諾薩發言報導，大馬羽協試圖慰留李梓嘉，因為羽協從李梓嘉13歲起就開始培養他。

「現在他（李梓嘉）已到了這個階段，贏得全英公開賽，我們當然不想失去他，因為他前途一片光明。」

諾薩並說：「不過，他告訴我們，他不是李宗偉，他無法應對這一壓力。」

大馬羽協並未立即回應法新社置評要求。

目前尚不清楚李梓嘉為何與大馬羽協切斷關係，李梓嘉也未立即發表評論，但他恐會面臨制裁。

先前，馬來西亞羽球選手陳俊翔申請退出國家隊，大馬羽協禁止他參加亞洲區賽事2年。

不過，丹麥籍世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）發聲支持李梓嘉退出國家隊的決定。

在東京奧運羽球男單項目拿下金牌的安賽龍發推文說：「如果一名球員…覺得他最好走另一條路，才可成為更加獨立的球員，那麼這就是他該做的。畢竟，這是他的職業生涯與生活。」

羽球 諶龍

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