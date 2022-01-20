足球／亞洲盃女足賽印度打響 海峽大戰開幕

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】女足亞洲盃20日在印度打響，我國女足首戰即碰強敵！中華女足20日晚間將在小組賽中迎戰中國女足，這也是小組賽的首戰，雖然過往海峽大戰交手史淒慘，至今沒贏過球，但本屆亞洲盃是明年紐澳世界盃的資格賽，擴軍後的席次增加，只要搶出線就有希望，面對劍指爭冠的中國女足只要打出氣勢即可，關鍵在後續2戰踢印度與伊朗，得全力爭勝。

爭冠強權中國

本屆女足亞洲盃的小組賽於20日晚間開打，我國女足與中國、印度、伊朗分在同組，首戰就要出戰勁敵中國女足，雙方過去較量次數不少，我國成年正式國際賽從未贏過，甚至未曾進過中國的球門，本役算是檢視球隊與亞洲頂級強權的差距有多少。

中國女足曾拿下8次亞洲盃冠軍，陣中球星雲集，有曾加入法國豪門大巴黎、拿過亞洲足球小姐的王霜，還有正旅歐、效力於熱刺女足的唐佳麗，目標肯定是爭冠，而新任主帥水慶霞曾是中國女足黃金一代的成員，本次亞洲盃也是她執掌國家隊兵符首戰，她提到，本次選人考慮到陣容換血，組成有老中青三代的團隊，目標就是走到最後（決賽）。

我國目標世界盃門票

而由於本屆亞洲盃與世界盃資格掛鉤，搭上擴軍的便車，只要殺進前6名就能搶下明年紐澳世足的門票，甚至7、8名都有洲際附加賽能踢，這也代表只要能從小組賽出線，世界盃資格就還沒絕望。對我國來說，這張睽違32年的世界盃門票是有希望的，目標該放在23日對戰印度、26日對戰伊朗的這兩場關鍵戰，爭取小組第二出線。

中華女足主帥越後和男在賽前記者會提過，在旅日好手與球隊會合後，團隊士氣不錯，大家都明白目標是世界盃門票。我國改陣容以5後衛為主的陣型，重視防守為主，效力於日職山梨富士櫻門將蔡明容與日職千葉市原門將程思瑜，所擁有的旅外經驗分享，非常重要。

賽事將在晚間6點開踢，球迷能透過電視的愛爾達體育台收看，或是網路平台Hami Video與Elta TV，一同為我國女足應援。

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