疫情考量 美NBC不派播報團隊到北京冬奧

美國媒體報導，由於擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，美國國家廣播公司（NBC）不會派任何專業播報團隊前往中國播報2022北京冬季奧運賽事。

「今日美國報」（USA Today）報導引述國家廣播公司體育台（NBC Sports）公關副總休斯（GregHughes）表示，花式滑冰和阿爾卑斯式滑雪等賽事的播報團隊將改為在美國播報。

休斯向今日美國報說：「由於擔心COVID-19疫情，包括花式滑冰在內的這些奧運賽事，將從我們（康乃狄克州）的史丹福（Stamford）辦公室播報。」

「但我們在北京當地仍會有大批人員，我們的所有報導依舊維持一流水準，但我們的計畫是浮動的，多數報導奧運的媒體也是如此。」

今日美國報指出，主要的冬奧主播提里柯（MikeTirico）2月4日會在中國出席冬奧開幕式，幾天後就返回美國。國家廣播公司高層表示，北京冬奧播報計畫和去年東京奧運的策略類似。

報導提到，國家廣播公司擔心旗下職員在中國採檢COVID-19若呈陽性時，得面臨冗長的隔離檢疫。

據法新社報導，國家廣播公司奧運節目執行製作人索羅門（Molly Solomon）說：「北京模式會與東京相當類似，因為我們的奧運作業中心實際上將設在康州史丹福，也就是我們國家廣播公司體育台的總部。」

「COVID-19瞬息萬變的情況和中國的清零防疫政策，讓這一切多了一層複雜性，所以我們必須確保能提供相同品質的體驗給美國觀眾。這就是我們分拆兩地來處理的原因。」

另據路透社報導，美國國家廣播公司在人權團體的壓力下，今天委婉表示在北京冬奧播報期間，會提及主辦國中國的「地緣政治脈絡」。

美國國家廣播環球集團（(NBCUniversal）2014年花76.5億美元，將所獲的奧運賽事美國轉播權延長到2032年。但人權與新聞自由組織不斷緊咬媒體在這次北京冬奧期間的報導自由。

國家廣播公司奧運節目執行製作人索羅門說：「我們將專注於美國代表隊的新聞及報導賽事。我們了解這次提及主辦國時會遇到一些難題，因此我們的報導將提供有關中國在世界上的地位及賽事相關舉辦地的『地緣政治脈絡』視角。但運動員表現仍是我們報導的核心。」