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台灣史上第1次 112全中運允跨性別選手參賽

中央社 / 台北19日電

台灣跨性別平權跨出一大步，高中體總官網日前公告，自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽，這也是台灣體育史上，首次明訂開放跨性別運動員參賽。

高中體總官網公告的中華民國111年全國中等學校運動會競賽規程，針對112年全中運選手參賽身體狀況說明時，把跨性別與雙性人運動員納入參賽範圍，至於資格認定與相關細則，則將會112年全中運競賽規程公告。

高中體總則表示，對於資格認定與相關細則，將等體育署訂出辦法後再對外公告。

台灣過去曾有變性運動員參賽，不過當時是在全國大專校院運動會的一般組，而該運動員在身分證上的性別欄也完成更改，因此完全符合參賽資格，而這次則是台灣的運動比賽首度把跨性別與變性運動員納入參賽範圍。

目前國際體壇針對跨性別與變性運動員有訂出參賽規範的項目，以田徑最嚴謹，需透過長達12個月的賀爾蒙介入，讓睪固酮指數降到5 nmol/L以下，不過台灣目前並未跟進。

112年全中運將於新竹縣舉行。

全中運 田徑

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