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羽球排名賽／換搭擋繞一圈 蘇敬恒圓亞運國手夢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（右）、蘇敬恒（左）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（右）、蘇敬恒（左）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影

最高男雙世界排名才到第10位，我國羽球好手蘇敬恒因前東家的拆夥計畫，決定從亞柏轉戰中租，不過今天他和小7歲的搭擋葉宏蔚以直落2拍下雅加達亞運男雙銅牌李哲輝和合庫搭擋楊博軒，在111年第一次全國羽球排名賽男雙封王，仍獲得最後一席杭州亞運資格。

由於世界排名前25的選手是亞運保留名單，東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯就佔了兩席，排名賽只會再遴選一組男雙，競爭是各單項最激烈。

繞了一圈仍拿到生涯第一張亞運門票，蘇敬恒笑說，若是和亞柏前搭擋廖敏竣沒拆夥，憑藉世界排名也可以前進杭州，「現在是從頭開始，排名賽目標就是冠軍。」

他和葉宏蔚2020年底才開始合作，搭配一個多月就在去年第一次排名賽奪冠，加上今天已是連3次排名賽打進決賽，總計收穫2冠1亞，成績斐然。

帳面成績雖漂亮，葉宏蔚透露，和學長也有磨合期，「我們個性不同，學長外向，我比較孤僻，溝通上有點問題，不過教練就是我們的溝通橋樑。」

不像學長以亞運國手為目標，混雙也打進決賽的葉宏蔚平常心一些，賽前還透過聽輕音樂放鬆心情，最終以21：18、21：13拍下雅加達亞運男雙奪銅的李哲輝和合庫搭擋楊博軒，拿到寶貴的亞運資格。

葉宏蔚提到，受新冠肺炎疫情影響，和蘇敬恒搭擋後從沒出國參賽，唯三的比賽都是排名賽，盼選上亞運國手後能出國提升排名，「希望世界排名往上，追上學長最佳名次。」

2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（右）、蘇敬恒（左）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（右）、蘇敬恒（左）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（左）、蘇敬恒（右）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，男甲雙打由合庫羽球對上中租北市大，中租葉宏蔚（左）、蘇敬恒（右）以直落二的成績拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影

亞運 羽球 李洋

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