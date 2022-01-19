快訊

34.9萬劑莫德納沒了！第21輪預約時程曝光 年後開打

婦人打第3劑莫德納兩天「呼吸困難」過世 解剖死因出爐

羽球排名賽／錯過冠軍點 19歲新星悲情3連亞

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘與土銀北市大廖倬甫爭冠，廖倬甫（圖）在第三局拉鋸戰中落敗居亞軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘與土銀北市大廖倬甫爭冠，廖倬甫（圖）在第三局拉鋸戰中落敗居亞軍。記者潘俊宏／攝影

連三度排名賽都打進男單決賽，土銀19歲小將廖倬甫離冠軍卻都差了一步，今天111年第一次全國排名賽更是出現過1次「冠軍點」但錯過，讓連拿3座亞軍的他坦言有些難受。

「滿失落的，機會來了，沒把握住。」廖倬甫以21：17、11：21、20：22遭亞柏呂家弘後，和教練林祐賢賽後檢討許久，連3戰打滿3局的他苦笑說：「拚盡全力了，都差一點，還沒準備好成為冠軍吧，有些處理不好的地方。」

雖3度和排名賽冠軍擦身過，打進決賽的廖倬甫仍拿到9月杭州亞運資格，繼去年湯優盃後再披中華隊戰袍，算是今年第一次排名賽「安慰獎」。

「去年湯盃是很不一樣的經驗，從學長身上學習到很多，看到他們練習的態度、對球的堅持。」廖倬甫去年到國訓中心和「一哥」周天成、「羽球王子」王子維等奧運級國手訓練，得到不少收穫，「從訓練就可以看到，他們就算累還是很堅持，對訓練品質的要求很高。」

今年7月才要滿20歲的廖倬甫，和小天年紀差超過一輪，是羽壇備受期待的新星；他笑說先不去想接班，一步一步學習，慢慢累積自己實力，期待亞運處女秀有更多體驗。

2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘與土銀北市大廖倬甫爭冠，廖倬甫（圖）在第三局拉鋸戰中落敗居亞軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘與土銀北市大廖倬甫爭冠，廖倬甫（圖）在第三局拉鋸戰中落敗居亞軍。記者潘俊宏／攝影

亞運 羽球 中華隊

延伸閱讀

羽球排名賽／交大學霸到亞運國手 許玟琪達標

羽球排名賽／瓦解冠軍點危機 呂家弘再封王

羽球排名賽／專心練雙打 陳肅諭單打「沒執念」奪冠

圖輯／全國羽球排名賽 男甲雙打中租奪冠

相關新聞

羽球排名賽／交大學霸到亞運國手 許玟琪達標

羽球場的「交大學霸」許玟琪，去年帶著歐洲站4冠1亞的好成績回台，今天的111年第一次全國排名賽最終日賽程雖沒完成連霸任務...

羽球排名賽／錯過冠軍點 19歲新星悲情3連亞

連三度排名賽都打進男單決賽，土銀19歲小將廖倬甫離冠軍卻都差了一步，今天111年第一次全國排名賽更是出現過1次「冠軍點」...

羽球排名賽／瓦解冠軍點危機 呂家弘再封王

第3局面臨對手一個「冠軍點」危機，亞柏羽將呂家弘挺過壓力，連趕3局拍下土銀廖倬甫，演出17：21、21：11、22：20...

羽球排名賽／專心練雙打 陳肅諭單打「沒執念」奪冠

去年第二次全國羽球排名賽後，台電女將陳肅諭重心就轉往雙打，不料111年第一次全國排名賽雙打首戰就打包，「老本行」單打倒是...

氣候變遷衝擊 冬奧主辦城市本世紀末恐只剩札幌

加拿大滑鐵盧大學今天發布研究指出，若未大幅減少溫室氣體，到了本世紀末，過去主辦冬季奧運的21座城市只剩日本札幌（Sapp...

北京冬奧官方App洩隱私？ 中國回應「無中生有」

德國之聲昨天引述公民實驗室（Citizen Lab）獲得的一份網路安全報告指出，北京冬奧會要求參賽者們安裝一款名為「冬奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。