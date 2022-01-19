羽球排名賽／錯過冠軍點 19歲新星悲情3連亞
連三度排名賽都打進男單決賽，土銀19歲小將廖倬甫離冠軍卻都差了一步，今天111年第一次全國排名賽更是出現過1次「冠軍點」但錯過，讓連拿3座亞軍的他坦言有些難受。
「滿失落的，機會來了，沒把握住。」廖倬甫以21：17、11：21、20：22遭亞柏呂家弘後，和教練林祐賢賽後檢討許久，連3戰打滿3局的他苦笑說：「拚盡全力了，都差一點，還沒準備好成為冠軍吧，有些處理不好的地方。」
雖3度和排名賽冠軍擦身過，打進決賽的廖倬甫仍拿到9月杭州亞運資格，繼去年湯優盃後再披中華隊戰袍，算是今年第一次排名賽「安慰獎」。
「去年湯盃是很不一樣的經驗，從學長身上學習到很多，看到他們練習的態度、對球的堅持。」廖倬甫去年到國訓中心和「一哥」周天成、「羽球王子」王子維等奧運級國手訓練，得到不少收穫，「從訓練就可以看到，他們就算累還是很堅持，對訓練品質的要求很高。」
今年7月才要滿20歲的廖倬甫，和小天年紀差超過一輪，是羽壇備受期待的新星；他笑說先不去想接班，一步一步學習，慢慢累積自己實力，期待亞運處女秀有更多體驗。
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