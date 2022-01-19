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羽球排名賽／交大學霸到亞運國手 許玟琪達標

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022年第一次全國羽球排名賽，女單甲組台電陳肅諭對上中租許玟琪，許玟琪奮力拼戰仍落敗。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，女單甲組台電陳肅諭對上中租許玟琪，許玟琪奮力拼戰仍落敗。記者潘俊宏／攝影

羽球場的「交大學霸」許玟琪，去年帶著歐洲站4冠1亞的好成績回台，今天的111年第一次全國排名賽最終日賽程雖沒完成連霸任務，但亞軍成績仍可獲得杭州亞運國手資格，達成給自己的設定目標。

選過亞青和世青國手，許玟琪一度淡出競技賽場，還曾到德國交換學生，但因疫情提前結束交換學生旅程，加上109年排名賽打下冠軍，讓她決定延續選手生涯。

原本該是交大財經所二年級的許玟琪，目前先暫停碩士學業，她笑說：「我很清楚，以後不會想當教練或往教職，可能會往金融業走，現在就先衝衝看。」雖被稱為「學霸」，她在交大看到更多優秀的同儕和教授、助教，視野開拓不少。

她原本打算今年9月復學，但去年底歐洲站打出好成績，今年第一次排名賽再打進決賽，儘管今天最終戰以16：21、21：4、17：21不敵台電對手陳肅諭，衛冕差了一步，也無緣杭州亞運個人賽，但有機會出征首度的亞運。

12月底才結束隔離的許玟琪坦言，沒能取得排名賽冠軍才能獲得的亞運女單個人賽資格，多少有些可惜，「不過有達成階段性目標（亞運國手），也是種肯定。」

她笑說，高中畢業時萬萬沒想過自己現在還會在球場，甚至有機會出征爭杭州亞運，不過受疫情影響，很多計畫變數仍大，去年隻身前往歐洲的她說：「去年第一站我就很緊張，連場上喝水都不敢，後來就避開人群，幸運是回到台灣歐洲疫情才再變嚴重。」

2022年第一次全國羽球排名賽，女單甲組台電陳肅諭對上中租許玟琪，許玟琪奮力拼戰仍落敗。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，女單甲組台電陳肅諭對上中租許玟琪，許玟琪奮力拼戰仍落敗。記者潘俊宏／攝影

亞運 羽球

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