冬奧／我國代表團今授旗 已取得4席資格、至多6席

北京冬季奧運將在2月4日開幕，我國代表團今天進行授旗儀式，並由教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟致贈5萬元加菜金，對於我國目前已經取得滑冰、滑雪、雪橇4席參賽資格，林騰蛟也勉勵選手拿出最佳表現、為國爭光。

今年北京冬奧我國目前已取得競速滑冰黃郁婷、雪橇林欣蓉、滑雪李玟儀、何秉睿四席門票，並有競速滑冰戴瑋麟、雪橇連德安仍在備取，最晚22日就能確定是否能夠參與今年北京冬奧，其中在滑雪項目，我國前一次參賽已經是1992年，且也是首次有男、女選手一同參賽。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟致贈中華冬奧代表隊5萬元加菜金。 聯合報系資料照

在今天授旗給代表團後，教育部次長林騰蛟表示，依照我國的地理位置要取得冬季奧運參賽資格相當不容易，這種克服萬難的精神確實令人感動，而為了讓選手在安全與健康的環境下參賽，屆時在北京與國內也將設置團隊提供防疫上的協助，「希望選手能利用這個平台展現訓練成果，拿下好成績為自己和為國爭光。」

這次後勤團隊也為所有代表團員配備充足防疫用品，包括N95口罩、護目鏡、乾洗手、酒精濕紙巾、手套、肥皂、溫度計、防護衣及快篩試劑等，而這次代表團也將會搭乘商務艙往返。

雪橇隊教練同時也是2002年鹽湖城冬奧國手的林垂賓表示，雪橇隊在去年10月就遠赴歐洲爭取資格，在參加完瑞士站賽事後也將直接前往北京適應場地，「這次目標就是希望選手能夠平安去、平安回來，然後順利完賽，雪橇賽事需要比4趟後綜合成績，只要一趟沒完成就沒有成績。」