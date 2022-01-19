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羽球排名賽／瓦解冠軍點危機 呂家弘再封王

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影

第3局面臨對手一個「冠軍點」危機，亞柏羽將呂家弘挺過壓力，連趕3局拍下土銀廖倬甫，演出17：21、21：11、22：20的逆轉勝，成為111年第一次全國羽球排名賽男單冠軍。

青少年時期戰績顯著，當過2014年南京青奧國手的呂家弘，2015年更打下我國第一面世青賽男單金牌，但2016年因手骨骨折休養近半年，復出後成績起起伏伏。

「其實自己看得很開，就為自己拚，沒因為沒成績或別人說什麼影響自己。」呂家弘提到，對自己期望仍高，雖有想過選手生涯結束後的規劃，本質上仍沒放棄，他笑說：「我想很開，最多就是退休。」

其實不過24歲的年紀，呂家弘還屬於「當打之年」，儘管現在想法比較「佛系」，不像疫情爆發前對國際賽充滿企圖，他訓練自我要求仍高，109年排名賽也曾在同樣的台北體育館奪冠的他說：「不敢講太滿，但還是會想拚拚看，看能到哪裡。」

亞柏教練馮勝杰提到，本來就把亞運作為呂家弘排名賽目標，打進男單決賽已經「達標」，第3局最後有提醒子弟兵加快腳步，「對手屬於攻擊型，家弘腳步提升起來，主導權就在他手上。」

2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影
2022年第一次全國羽球排名賽，甲組男單亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，最後呂家弘（圖）拿下冠軍。記者潘俊宏／攝影

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