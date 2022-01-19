羽球排名賽／專心練雙打 陳肅諭單打「沒執念」奪冠
去年第二次全國羽球排名賽後，台電女將陳肅諭重心就轉往雙打，不料111年第一次全國排名賽雙打首戰就打包，「老本行」單打倒是一路闖關，今天決賽以21：16、4：21、21：17擊敗中租衛冕軍許玟琪，不但獲得個人第2座排名賽冠軍，還將和「世界球后」戴資穎一同參加杭州亞運羽球個人賽。
國內所有運動會都嚐過冠軍滋味的陳肅諭，去年決定衝破舒適圈，從女單轉往女雙，但和戴暐玲苦練半年的女雙，排名賽卻一戰出局，她苦笑說是自己太緊張，但單打反而有收穫。
「專注力放在雙打，單打執念沒那麼深，才有這次成績。」陳肅諭認為，國內單打手實力都在伯仲之間，心態成勝負關鍵，自己去年排名賽也曾發生「太想要」反而發揮不盡理想狀態，這次放開打反而收穫最佳名次。
下定決定轉戰雙打，她感謝台電教練團，「謝謝他們，讓我那麼任性。」她形容轉變是種契機，從雙打上可以學習到不同技術，且也實踐和教練團的約定，單打要打進排名賽前4，甚至搶下戴資穎之外另張亞運女單參賽權。
111年第一次排名賽是杭州亞運遴選依據，單打將選4人進入國家隊。由於「世界球后」戴資穎是保留名單，女單前3名才可成為亞運國手，冠軍才可獲得一國能派出2組的亞運羽球個人賽資格。
搶下排名賽唯一的亞運女單個人賽參賽權，陳肅諭坦言是意料外的收穫，她笑說：「是禍是福不知道，就繼續努力，走一步算一步。」未來羽球路要以單打或雙打為主，她不侷限自己，或許亞運結束就會有更明確的答案。
陳肅諭的台電隊友宋碩芸，昨天4強賽打到抽筋，最終遭許玟琪逆轉，賽後還去吊點滴；今天季軍戰以21：17、13：21、21：7擊敗合庫林盈君，搶下最後一張女單亞運國手資格後，她忍不住眼眶泛淚。
「真的沒力了，我又單打又雙打，很累，很難熬，今天教練說了些話，才讓我可以撐得過。」如果今天女雙賽事沒棄權，宋碩芸5天就要打10場比賽，她靠著教練「辛苦那麼久，不要放棄」完成女單季軍戰，她嘆說現在只想好好休息，「今天身體也沒有很舒服，已經問心無愧了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言