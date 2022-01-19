羽球排名賽／專心練雙打 陳肅諭單打「沒執念」奪冠

去年第二次全國羽球排名賽後，台電女將陳肅諭重心就轉往雙打，不料111年第一次全國排名賽雙打首戰就打包，「老本行」單打倒是一路闖關，今天決賽以21：16、4：21、21：17擊敗中租衛冕軍許玟琪，不但獲得個人第2座排名賽冠軍，還將和「世界球后」戴資穎一同參加杭州亞運羽球個人賽。

國內所有運動會都嚐過冠軍滋味的陳肅諭，去年決定衝破舒適圈，從女單轉往女雙，但和戴暐玲苦練半年的女雙，排名賽卻一戰出局，她苦笑說是自己太緊張，但單打反而有收穫。

「專注力放在雙打，單打執念沒那麼深，才有這次成績。」陳肅諭認為，國內單打手實力都在伯仲之間，心態成勝負關鍵，自己去年排名賽也曾發生「太想要」反而發揮不盡理想狀態，這次放開打反而收穫最佳名次。

下定決定轉戰雙打，她感謝台電教練團，「謝謝他們，讓我那麼任性。」她形容轉變是種契機，從雙打上可以學習到不同技術，且也實踐和教練團的約定，單打要打進排名賽前4，甚至搶下戴資穎之外另張亞運女單參賽權。

111年第一次排名賽是杭州亞運遴選依據，單打將選4人進入國家隊。由於「世界球后」戴資穎是保留名單，女單前3名才可成為亞運國手，冠軍才可獲得一國能派出2組的亞運羽球個人賽資格。

搶下排名賽唯一的亞運女單個人賽參賽權，陳肅諭坦言是意料外的收穫，她笑說：「是禍是福不知道，就繼續努力，走一步算一步。」未來羽球路要以單打或雙打為主，她不侷限自己，或許亞運結束就會有更明確的答案。

陳肅諭的台電隊友宋碩芸，昨天4強賽打到抽筋，最終遭許玟琪逆轉，賽後還去吊點滴；今天季軍戰以21：17、13：21、21：7擊敗合庫林盈君，搶下最後一張女單亞運國手資格後，她忍不住眼眶泛淚。