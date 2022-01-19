氣候變遷衝擊 冬奧主辦城市本世紀末恐只剩札幌

加拿大滑鐵盧大學今天發布研究指出，若未大幅減少溫室氣體，到了本世紀末，過去主辦冬季奧運的21座城市只剩日本札幌（Sapporo）能公平且安全地舉辦冬奧賽事。

由滑鐵盧大學（University of Waterloo）領導的一個國際研究小組，檢視了1920年代以來的歷史氣候資料以及未來的氣候變遷趨勢。

他們推斷，瑞士聖莫瑞茲（St Moritz）和挪威里爾哈默（Lillehammer）等滑雪聖地，可能會在本世紀中後期成為奧運遺跡，由於氣候條件不可靠，恐無法再成為奧運東道主。

研究顯示，這些主辦城市2月日間平均氣溫穩步上升，1920年代至1950年代奧運舉辦期間為攝氏0.4度，到1960年代至1990年代增至攝氏3.1度，21世紀奧運期間更升至攝氏6.3度，包括下個月登場的北京奧運。

滑鐵盧大學的地理與環境管理教授史考特（DanielScott）告訴路透社：「若我們繼續沿著當前軌跡行進，到了本世紀末，札幌將成為唯一一個氣候條件可靠的地點。」

「即使是到本世紀中葉，氣候條件可靠的地點，也會比我們過去擁有的至少21個還要少。」

札幌曾於1972年主辦冬季奧運。

歐洲一直是冬奧的搖籃，舉辦超過一半的冬季奧運，包括1924年主辦第一屆冬奧的法國東部河谷沙木尼（Chamonix），和繼北京之後的義大利城市米蘭（Milan）及附近的滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo）。

但歐洲的阿爾卑斯地區已感受到氣候變遷的影響，史考特說，這項研究向國際奧林匹克委員會（IOC）傳達的訊息是，他們未來選擇冬奧場地時必須更加靈活，轉往海拔更高的地區，來舉辦競速等滑雪賽事。

奧地利因斯布魯克大學（University of Innsbruck）的史泰格（Robert Steiger）說：「氣候變遷正在改變冬奧場地的地理環境，不幸的是，若干以冬季運動聞名的主辦城市將不復存在。」

「歐洲大多主辦城市預計最快在2050年代就會瀕臨或處於不可靠狀態，即使未來邁向低碳排環境也是如此。」