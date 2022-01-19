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羽球／登基球后200周倒數 戴資穎簽名卡傳遞信念
我國羽球「世界球后」戴資穎，下周即將迎接球后「登基」200周里程碑，慶祝紀錄前先宣布和口罩國家隊康那香推出再度攜手，推出2.0版的「TTY」聯名系列商品，同時推出一款限定禮盒，內含小戴簽名卡，明天正式上市。
為慶祝小戴世錦賽獲得銀牌，這次商品特別以戴資穎英文名字縮寫「TTY」為概念發想，三個英文單字也是「Truly Trust Yourself」縮寫，傳遞小戴在無數的比賽征戰中，始終相信自己可以做到，不斷地突破自己。
康那香為小戴設計推出2款不同樣式的時尚口罩和抗菌濕巾，同時特別設計一款小戴專屬反手拍魔幻限定禮盒，限量2000盒的禮盒內容除了2盒醫療口罩和5包抗菌溼巾外，最珍貴的是有一張小戴簽名卡，小戴與康那香期望在此疫情當下，大家仍舊可以堅定地相信自己不要放棄，挑戰自己的極限。
簽名卡是小戴送給球迷的特別禮物，背面有小戴親筆寫下的「相信自己 永不放棄」書寫字，傳遞無論在多艱難的困境下，都要堅定地相信自己沒有極限，同時懷抱著希望的信念。
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