倡議組織要冬奧選手別談人權 小心歐威爾式監控

人權和運動員倡議組織表示，赴北京參與冬季奧運的運動員將在中國面臨「歐威爾式監控」，倘若他們表態力挺維吾爾族穆斯林，恐將自己置身於險境中。

英國「衛報」報導，這些組織直言不諱地警告運動員，假如他們挺身捍衛人權或批評中國當局，別指望國際奧林匹克委員會（IOC）會保護他們。2022年北京冬奧將於2月4日開幕。

「人權觀察」（Human Rights Watch）的中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）說，運動員一旦發聲，可能遭遇何種情事，中國女網名將彭帥失蹤就是「一個很好的例子」。

她說：「中國法律對可用來起訴言論自由的罪行非常模糊。人們可能被控尋釁滋事，和平的批評言論都有可能被冠上各式各樣的罪行。而在中國，定罪率是99%。」

人權觀察中國部主任李察遜（Sophie Richardson）說：「2008年（北京）奧運的其中一項特點，就是當局出動了當時被認為是高科技的監控系統，但與歐威爾式監控相比仍是相形見絀。」

「當局如今在全國各地使用人工智慧和預測性警察活動（predictive policing）、巨量資料庫、對社群媒體平台廣泛監控等工具，阻止人們參與某些類型的對話。前往中國參與這類賽事的任何人，包括記者、運動員和教練等，都須意識到這種監視可能對他們構成的影響。」

與此同時，參加過2014年和2018年冬季奧運的美國運動員霍夫曼（Noah Hoffman）說，美國代表隊告訴運動員，為了自身安全，別去談論人權問題。

他說：「運動員擁有絕佳的舞台和發聲能力，得以成為社會領袖，而代表隊不允許他們在奧運登場前就某些議題提出質疑。這令我感到沮喪。」

「但我給運動員的建議一樣是保持沉默，因為高談闊論可能威脅他們自身安全，這不是對運動員的合理要求。他們可以等到回國後再說出來。」

最具知名度的國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）秘書長柯勒（Rob Koehler）附和霍夫曼的話，他敦促國際奧委會表態支持那些為人權發聲的運動員。

他說：「我們要求運動員保持沉默絕對是荒謬之舉，但國際奧委會並未主動表示會出面保護他們。」

「沉默以對就是共謀，這是我們關切的原因，所以我們建議運動員在比賽期間別發聲，待返國後再表態。」