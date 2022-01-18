快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

北京冬季奧運 至少4台將取得資格

中央社 / 台北18日電
台灣競速滑冰女將黃郁婷。 中央社
台灣競速滑冰女將黃郁婷。 中央社

北京冬季奧運2月4日將開幕，台灣代表團除了已取得門票的競速滑冰女將黃郁婷外，體育署今天說，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿確定獲得資格，戴瑋麟、連德安則還在遞補中。

體育署明天將舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長、代理體育署長林騰蛟將為代表團授旗，並致贈加菜金。

距離冬奧開幕不到3週，曾參加過2018年平昌冬奧的黃郁婷，這次將再度出征，已取得北京冬奧女子500公尺、1000公尺與1500公尺競速滑冰3項參賽資格。

台灣代表團上屆共4名選手取得冬奧參賽權，體育署競技運動組組長藍坤田接受中央社訪問時表示，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿目前也已確定獲得門票，預計最晚1月22日才能確認最終參賽名單，而已獲取冬奧資格的選手月底將分別從美國、瑞士、台灣啟程前往中國北京。

目前滑冰好手戴瑋麟、雪橇好手連德安都是備取1，同樣還有機會前進冬奧，其中戴瑋麟上屆就是靠著遞補搭上冬奧末班車，而上屆冬奧擔任掌旗官的連德安，這次則要挑戰連3屆參賽。

冬奧 連德安 黃郁

延伸閱讀

北京出現第3例本土確診者 與前2例不同區

北京本土病例增加 同時受Delta及Omicron夾擊

創新回收鋰電池技術 產值提高10倍

人權團體遊說抵制北京冬奧 贊助商無動於衷

相關新聞

北京冬季奧運 至少4台將取得資格

北京冬季奧運2月4日將開幕，台灣代表團除了已取得門票的競速滑冰女將黃郁婷外，體育署今天說，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何...

羽球排名賽／頭號種子驚險逆轉 李佳馨連莊亞運國手

雅加達亞運曾披上國手戰袍，中租羽將女將李佳馨杭州亞運將「連莊」國手，她和搭檔鄧淳薰今天111年第一次全國排名賽再闖決賽，...

德國之聲獨家報導：北京冬奧App暗藏網絡安全風險

北京冬奧會的參賽者們正在進行最後的旅行准備，包括按照中國衛生防疫措施的要求，安裝一款名為「我的2022」（My 2022）的智能手機應用程序。但是，德國之聲獨家從非盈利研究機構公民實驗室（Citizen Lab）獲得的一份網絡安全報告顯示，該款程序內的加密手段並不完善，可能導致奧運選手、記者及體育官員成為駭客入侵、隱私洩露及監控行為的對象...

羽球排名賽／李芷蓁選上亞運國手 合體哥哥李洋

2022年第一次全國羽球排名賽同時是杭州亞運選拔，雙打將選3組進入國家隊，今天4強賽成「國手決定戰」，列女雙第2種子的土...

亞洲同志運動會4月底台北登場 設非二元性別組

受到疫情影響從去年改至今年4月29日至5月3日舉行的亞洲同志運動會，在今天開放報名，身為亞洲首場在「婚姻平權」國家所舉辦...

女足／旅日門將會合 中華隊拚世界盃門票

中華女足出戰2022印度女子亞洲盃，20日將迎接首戰，總教練越後和男和隊長丁旗今天先在記者會亮相，丁旗再次強調，目標就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。