羽球排名賽／頭號種子驚險逆轉 李佳馨連莊亞運國手

雅加達亞運曾披上國手戰袍，中租羽將女將李佳馨杭州亞運將「連莊」國手，她和搭檔鄧淳薰今天111年第一次全國排名賽再闖決賽，和明天的土銀對手李芷蓁／張淨惠雙雙獲得亞運國手資格。

出身羽球世家的李佳馨，和鄧淳薰109年第二次排名賽首度出擊就摘下女雙冠軍，去年除第二次排名賽再登頂，兩人還包辦全大運和全運會女雙金牌，是本周111年第一次排名賽的女雙頭號種子。

兩人今天4強賽遭遇苦戰，遭亞柏曾郁棋／謝沛珊搶下首局，第2局還陷入16：18落後，不過頂住壓力演出逆轉勝，驚險以18：21、22：20、21：12拿到決賽門票。

這次排名賽也是杭州亞運國手依據，女雙前兩名就可參加亞運個人賽，鄧淳薰笑說：「第二局就有想說『不能輸』，打到第三局5：0，氣勢就整個不一樣了。」

兩人原本去年就有到歐洲爭取積分的參賽計畫，但因新冠肺炎疫情臨時喊卡，已經超過一年沒有出國比賽，如今拿到亞運資格，鄧淳薰直喊興奮，「第一次那麼大的比賽，而且很久沒出國了。」