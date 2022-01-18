羽球排名賽／李芷蓁選上亞運國手 合體哥哥李洋

2022年第一次全國羽球排名賽同時是杭州亞運選拔，雙打將選3組進入國家隊，今天4強賽成「國手決定戰」，列女雙第2種子的土銀組合李芷蓁／張淨惠以21：15、21：14拍下合庫林琬清／許雅晴，確定披上國手戰袍，李家兄妹將首度攜手出征國際綜合運動會。

李芷蓁哥哥就是東京奧運打下我國史上第一面羽球金牌的黃金男雙「麟洋配」成員李洋，哥哥近幾年國際賽嶄露頭角，3日剛過24歲生日的李芷蓁2019年成績才逐漸提升，但排名往上時就遇到新冠肺炎疫情，打亂出征國際賽計畫。

去年才和張淨惠合拍，李芷蓁提到，亞運一直是這兩年目標，「很開心，有機會代表台灣，會盡全力做到最好。」她笑說哥哥賽前沒特別提點什麼，「我們都在哈拉，他有和我說加油。」

選過亞青、世青國手的張淨惠，成人綜合賽會也是初體驗，她笑說和搭檔也有過爭吵，不過兩人都屬於「理性派」，溝通磨合後漸入佳境，「向這是我一開始打比較差，是芷蓁hold住我。」

中華羽協公告，排名賽將遴選男、女各4名單打及3組雙打進入國家隊，世界排名前25名的各單項選手是保留名單；由於亞運羽球一國各項可報名兩組選手，拿到決賽門票的張李配和闖進最終戰的同號種子李佳馨／鄧淳薰都可參加亞運女雙。

是否有機會和哥哥合體挑戰亞運混雙獎牌？李芷蓁笑笑說：「還是看教練安排。」土銀教頭李松遠表示，李洋現在重心在男雙，不過混雙到時仍是看國家隊教練團安排，李家兄妹聯手「不是不可能」。