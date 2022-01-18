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亞洲同志運動會4月底台北登場 設非二元性別組

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
亞洲同志運動會將在4月29日至5月3日舉行。記者劉肇育／攝影
亞洲同志運動會將在4月29日至5月3日舉行。記者劉肇育／攝影

受到疫情影響從去年改至今年4月29日至5月3日舉行的亞洲同志運動會，在今天開放報名，身為亞洲首場在「婚姻平權」國家所舉辦的同志運動會，除了設有15項運動賽事，也打破傳統男、女子分組，增設非二元性別組，邀請所有支持平權的國內外民眾一起參加。

2022亞洲同志運動會是國內首度由政府支持舉辦的同志運動會，設有15項運動賽事保齡球、網球、排球、游泳、徑賽、健美、躲避球、籃球、羽球、桌球、足球、壘球、電競、高爾夫、路跑，並打破傳統男子組、女子組別，增設非二元性別組、親子組、混合團體組等。

在今天的開放報名記者會上，台北市副市長蔡炳坤就表示，去年台北市政府就開始籌備亞洲同志運動會相關事宜，不過受到疫情影響改至今年舉辦，並獲得市長柯文哲的支持，將以平權為追求目標，是一場結合運動會、藝文展演和學術論壇的三合一活動，而北市府也將會以此賽事作為2025年世界壯年運動會的前哨來做準備。

儘管受到疫情影響，目前第一階段開放報名將以國內民眾以及在國內的外籍人士為主要對象，不過蔡炳坤也強調目前距離比賽仍有一段時間，如疫情趨緩，也歡迎世界各國平權支持者來參加。

主辦單位則表示，這次亞洲同志運動會最大亮點就是推出非二元性別組，並希望透過這這次運動會達到與社會溝通的作用，除了要把比賽辦好，也要把支持平權的信念輸出。

同志運動會在世界各洲、各大城市已有舉辦數十年的歷史，每年分別在不同城市所舉辦的運動會，皆迎接來自數十國家的LGBTQ+參加者，為展現主辦國／城市平權精神的活動。而今年是亞洲首度在通過同性婚姻的國家與城市舉辦，對於台灣、亞洲LGBTQ+運動議題的重要性可見一斑，更是台北作為友善多元城市價值的最佳展現。

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