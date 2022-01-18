羽球／「球后200週」最後倒數 山口茜透露戰勝小戴秘訣

台灣一姊戴資穎球后週數累積至199週，距離歷史紀錄「200週」里程碑進入最後倒數，也讓「小戴障礙」持續推升；不過世界排名第二的日本好手山口茜，近日接受日媒採訪時透露，自己在世錦賽決賽擊敗小戴的秘訣。

山口茜去年在世錦賽拿下女單金牌，是生涯首座世界冠軍。被問到是如何在兩年沒有交手過的情況下擊敗戴資穎，山口茜表示，小戴的打法並非在持久戰中控制節奏，而是主動出擊去擊垮對手，她認為自己在對戰時網前擊球發揮的還不錯，過早和過晚的擊球都會被小戴給反制，透過仔細觀察小戴的球路，能夠發現她常常殺球或展現擊球侵略性，因此自己瞄準好對方的弱邊進行反擊，就能收到好效果。

雖然在世錦賽落敗，女單世界排名應無變動，戴資穎仍持續穩居球后寶座，日本好手山口茜排名第2，中國一姐陳雨菲居第3，南韓安洗瑩以及日本奧原希望依舊佔據4、5名的位置。

戴資穎世界積分高達108800分，球后累積來到199週，本月有望正式成為「200週俱樂部」的一員，並是首位女球員。目前200週俱樂部共有3組人馬，分別是大馬球王李宗偉累積的376週，中國名將林丹的239週，以及中國混雙組合張楠搭檔趙芸蕾的236週。

由於目前國際疫情仍十分險峻，戴資穎今年預計一樣會挑重點賽事參賽，目前初步規劃參加3月德國公開賽、全英公開賽、8月東京世錦賽以及9月開打的杭州亞運。