足球／安聯小小世界盃 U15莊家食品甜蜜的復仇

由安聯人壽舉辦的「2021安聯小小世界盃總決賽」今天圓滿落幕，本屆共有1483支來自全國各地包含離島的球隊報名參賽，共計80支勁旅經過連續兩天的激戰脫穎而出產生五個組別的冠軍，最受矚目的U15冠軍賽以嘉義縣新港國中為班底的莊家食品以黑馬之姿奪冠。

由於世界各地疫情嚴峻，因此安聯人壽德國總部取消本屆冠軍隊移地訓練之行，改以超豐富獎品取代，即便如此，各隊依舊使出渾身解數全力搶奪勝利的金盃。

遠從台灣最南端的屏東長途跋涉至台北的潮昇獵豹隊，在冠軍賽中對決北部遠近馳名的傳統勁旅TFA墨西哥隊，潮昇獵豹的教練廖漢生來自美國；而TFA墨西哥的教練Alberto則是墨西哥籍，因此形成了「美墨大戰」。雙方激戰至PK賽，在廖漢生的愛子廖沛亞精確的判斷下擋住關鍵的射門，以3：2驚險奪冠，賽後廖漢生激動得擁抱全隊，尤其是對兒子的表現讚不絕口。

廖漢生認為TFA墨西哥是非常強勁的對手，不但體型優於他們而且團體戰力也不錯，他們只能用防守來擋住對手猛烈的攻勢再伺機反攻，他除了肯定全隊優異的表現外，也感謝這批小球員辛苦的拿到這座得來不易的冠軍。

來自嘉義的球隊莊家食品與和平國中的冠軍戰中靠著雙槍黃柏承與沈中鉉凌厲的攻勢以4：2 勇奪本屆金盃，去年預賽莊家食品輸給和平國中二球遭到淘汰，今年同樣以二球之差回敬對手完成甜蜜的復仇。二位都視梅西為偶像，黃柏承賽後表示因為覺得踢足球很帥，從小二被國小老師拉進去開始踢球，很喜歡國外的足球，他們的腳法很細膩、射門很準，有機會想出國試試看。

沈中鉉則是對自己表現仍不滿意，在擅長的過人技巧及射門的把握度仍嫌不足，幸好隊友很給力，在防守上不但達到教練的要求，也給了自己很大的進攻空間，很高興在大家團隊的努力之下拿到這全國最棒的盃賽冠軍。

各組別冠軍如下：

U6 : TFA墨西哥隊

U8 : 潮昇獵豹

U10: 閃電黑風暴

U12: 十興霸王龍