澳網／約克維奇被撤簽證 同儕替他叫屈、澳洲政府淪箭靶

澳洲聯邦法院今天維持政府決定，取消塞爾維亞籍男網好手約克維奇的簽證，目前還不清楚政府何時會遣返他。對此，有人替約克維奇叫屈，有人則是將矛頭指向澳洲起初決策錯誤。

澳洲網球公開賽將於17至30日登場，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的約克維奇盼能獲准參賽，爭取生涯第21座大滿貫男單冠軍。

澳洲防疫政策規定須接種疫苗才可入境，約克維奇1月5日深夜以醫療豁免方式抵達墨爾本。但這項決定在澳洲引發眾怒，成為總理莫里森（Scott Morrison）選前必須面對的政治議題。隨後澳洲當局註銷約克維奇的簽證，並把他送進拘留中心。

幾天後，法官凱利（Anthony Kelly）裁決約克維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」，下令釋放約克維奇，並將護照等旅行證件歸還給他。

但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）隨後動用行政裁量權，再度取消約克維奇的簽證。約克維奇為此二度興訟，今天仍抱憾而歸。他已證實自己將無緣出賽澳網，並表示會尊重裁決及離開澳洲。

以下為各界對法院裁決的反應：

● 澳洲總理莫里森與移民部長霍克

莫里森透過聲明表示，樂見聯邦法院維持取消約克維奇簽證的決定，還說這項裁決將有助於「鞏固邊界、讓澳洲人安全」。

他表示：「現在是時候繼續澳網，回頭享受夏季網球賽事。」

移民部長霍克也說，樂見聯邦法院法官一致裁決維持他取消約克維奇簽證的決定。

● 塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）

武契奇告訴記者：「（澳洲法院作出遣返裁決後）我跟約克維奇談過了，告訴他我們等不及看到他。我跟他說，塞爾維亞永遠歡迎他。」

● 澳洲網球協會（Tennis Australia）

澳網主辦單位澳洲網球協會發布聲明表示：「澳洲網協尊重聯邦法院的決定。」

● 加拿大網球選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）推特發文

「如果諾瓦克（約克維奇名）沒獲得政府入境豁免（他確實拿到豁免了，所以凱利法官才做出最初的裁決），他就不會去澳洲。」

「他原本會略過澳網，跟家人待在家，沒人會討論當前這一團糟。」

「由於選舉將近，這當中有政治炒作，再明顯不過了。這不是他的錯，他沒硬闖這個國家，沒有『自訂規則』，他本來已經準備好待在家。」

● 澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）推特發文

「為時一週的政治馬戲團結束了。要是莫里森一開始不發給約克維奇簽證，就能避掉一切。」

「之後他嘗試擺出硬起來的姿態說：『誰能入境由我們決定，其他人都不行。』同時報章頭版則停止報導醫院（疫情）危機。」

● 法國女網選手柯爾妮（Alize Cornet）的推特發文

「我知道的事情太少，無法對現況做判斷。我所知道的是，諾瓦克總是搶先為選手們挺身而出，但我們之中卻沒人為他站出來。約克維奇，要堅強！」

● 澳洲參議員麥金（Nick McKim）推特發文

「約克維奇被遣返，回去過他養尊處優的生活。與此同時，那些被認定確實是難民的人，在歷經9年流亡、謀殺、虐待和慘無人道的日子後，卻繼續待在澳洲監獄裡受苦。我們必須取消（移民）部長手中神一般的權力。現在！」

● 澳洲退役網球選手史杜柏絲（Rennae Stubbs）推特發文

「正式結果出來了。9度（澳網）冠軍選手將被澳洲遣返出境。這對網壇、澳洲、澳洲公開賽，顯然還有對約克維奇來說，都是傷心一天。我真的無法相信會變這樣…」

● 網球自由記者羅森堡（Ben Rothenberg）推特發文

「定期重要提醒：約克維奇原可避免這一切繁瑣耗時的程序，他只要像超過97%的網壇同儕一樣打疫苗就好了。」

約克維奇事件簿。 法新社

一紙簽證惹一身腥 約克維奇沒打疫苗入境澳洲爭議事紀

男網世界排名第一的約克維奇為赴澳洲尋求第21座大滿貫金盃，掀起簽證爭議。澳洲法庭今天裁決，維持約克維奇簽證撤銷一決定，意味這名塞爾維亞球星將被驅逐出境。

以下為約克維奇簽證事件時程

●2021年11月18日：約克維奇（Novak Djokovic）獲澳洲408臨時活動簽證（subclass 408）。臨時活動簽證允許人們在澳洲從事短期工作，408子類別涵蓋體育活動。

●2021年11月29日：澳洲衛生部長韓特（GregHunt）致信澳洲網球協會（Tennis Australia）執行長提列（Craig Tiley），指出稱希望免隔離進入澳洲的球員必須完整接種疫苗，且不能將先前染疫作為豁免的理由。

●2021年12月16日：根據約克維奇發表的聲明，他同時進行PCR和COVID-19抗原快速檢測。

●2021年12月17日：約克維奇參與數個活動，但他尚未收到篩檢陽性結果。

●2021年12月18日：儘管收到PCR檢測陽性結果，約克維奇接受法國體育報「團隊報」（L'Equipe）記者採訪和拍攝。

●2021年12月30日：約克維奇收到澳洲網協醫療長的一封信，信中稱他已獲得「COVID疫苗接種的醫療豁免」，理由是他近期染疫康復。

●2022年1月1日：約克維奇透過澳洲旅行申告（Australian Travel Declaration）網站/應用程式，收到自動線上確認書，確認他「在抵達的司法管轄區允許下，您符合抵達澳洲免隔離」的要求。

●2022年1月5日午夜前：約克維奇從杜拜搭機抵達墨爾本，並在機場被拘留。

●2022年1月6日凌晨：約克維奇在簽證被取消前，與邊境檢查署（Border Force）官員面談，隨後轉往墨爾本的移民拘留中心。

同日稍晚，約克維奇的律師團對澳洲當局取消簽證尋求法律救濟。當局頒布了禁制令，允許約克維奇留在澳洲，直到聯邦巡迴法院1月10日聆訊他的案子。

●2022年1月10日：法院認定約克維奇簽證被取消不合理並下令放人，獲釋後這位網球明星公開表示，他打算留在澳洲並打澳網。

●2022年1月13日：澳網籤表出爐，約克維奇將在首輪對上同樣來自塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（MiomirKecmanovic）。

●2022年1月14日：澳洲移民部長霍克（AlexHawke）動用行政裁量權，在澳網17日開打前夕，再度取消大會男單頭號種子約克維奇的簽證，稱此舉符合公眾利益。

●2022年1月15日：約克維奇回到移民拘留中心。

●2022年1月16日：澳洲聯邦法院由3名法官組成的合議庭駁回約克維奇的上訴，維持簽證撤銷一決定。由於約克維奇無法再對此提出上訴，這名世界球王將被驅逐出境。