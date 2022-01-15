壘球／改選年壘協衝第一 新理事長女力崛起

國民體育法修正後，特定體育團體今年都面臨改選年，中華民國壘球協會衝第一，今天在南投埔里國中完成改選，不僅新任理事長羅俞欣是女性，四位副理事長中有三位是女性，象徵「女力崛起」。

國體法在2017年8月底通過修正案，在開放人民參與的精神下，明訂團體理事、個人理事、選手理事比例，半年內各特定體育團體都陸續修改章程、重新選舉，也出現體育團體選舉集中在同一時期的現象，今年又面臨改選大年。

四年前就是壘球協會成為國體法修正案通過後，第一個完成改選的體育團體，如今任期已到，原理事長陳任邦卸下職務，壘協再次是今年44個特定體育團體第1個完成改選。

今天壘協選舉共有91位會員出席，理事長由羅俞欣同額競選，獲得89張選票、2張廢票，理事部分也選出選手理事7席、團體理事12席、個人理事15席，各2席候補；監事則選出11席、3席候補。

羅俞欣支持壘球發展已超過20年，常常擔任中華女壘隊副領隊，帶隊出國、照顧國手，羅俞欣也指定吳尚謙、林倚帆、謝宜芳、陳冠宜四人擔任副理事長，後三人都是女性，羅俞欣表示，能夠當選理事長，「深感榮幸但責任也很重大。」

對於壘協未來方向，羅俞欣希望延續前理事長立下的里程碑，「持續辦理全國賽事及技術訓練營，提升基層女壘實力，並在疫情趨緩的狀況下，爭取辦理國際錦標賽事，企業聯賽也會以朝向職業化為目標持續發展。」