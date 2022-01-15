斐濟橄欖球員染疫 男女代表隊退出世界系列賽

南太平洋島國斐濟有部分橄欖球員的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈陽性，當局今天決定讓男女代表隊退出下週末在西班牙舉行的世界7人制橄欖球系列賽賽事。

法新社報導，斐濟橄欖球聯盟（Fiji Rugby）執行長歐康納（John O'Connor）說，這幾名染疫球員在出發前的採檢中都沒有出現症狀。

他表示：「與衛生部討論後，考量到每個人的安全和福祉，全隊都已進入7天強制隔離。」

斐濟女子代表隊打完世界7人制橄欖球系列賽（World Rugby Sevens series）頭兩輪賽事後，暫時位居第2；在2020年東京奧運7人制橄欖球項目中奪金的斐濟男子代表隊則暫居第6。

紐西蘭的男女代表隊也已退賽，因為紐國延長實施邊境隔離檢疫措施，會讓球員無法在賽事結束後立即返國入境。