羽球／成羽壇年收最高女球員 辛德胡：這是有價值的運動
美國富比士雜誌網站近日公布2021年十大收入最高女性運動員排行，其中印度女將辛德胡(Pusarla Sindhu)以總年收入720萬美元(約台幣2億元)排行第七，並成為女子羽球中唯一排在前10的選手。辛德胡也認為透過這項排名，除了證明羽球是有價值的運動，更能讓年輕世代對羽球更感興趣，羽壇能招募更多年輕好手加入。
辛德胡自2018年之後再次以總年收720萬美元，登上前10的位置。主要是在去年東奧表現出色勇奪銅牌，也刷新歷史成為印度首位獲得奧運兩面獎牌的女性運動員。聲勢也因此水漲船高，廣告、代言接連不斷，荷包賺好賺滿。
根據印媒《prameyanews》報導，辛德胡在得知排名結果後，興奮不已表示，「對於此事我很高興，能夠跟頂尖女運動員放在一起我感到無比榮幸，這也帶給我很大的信心。」
此外，綜觀現實面來看，辛德胡認為這項排名能激起更多年輕人對羽球的興趣，「不只是現在，其實在2016年我與賽娜(Saina Nehwal)竄起後，我看見許多新生代選手也紛紛投入這項運動。也有很多父母告訴我想讓孩子學習羽毛球，所以只要他們努力奮鬥並取得好表現，相信將會取得成功的回報。」
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