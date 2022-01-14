羽球／戴資穎手下敗將去年賺2億 居全球女運動員收入第7高
自2019年就沒贏過戴資穎的印度女將辛德胡(Pusarla Sindhu)，去年底世錦賽再度成為小戴手下敗將，累計生涯20戰交手15度落敗；然而辛德胡雖目前世界排名第七，但她卻打造去年全球收入最高的女子羽球運動員紀錄，總年收入達720萬美元(約台幣2億元)排名全球性運動員第七高，其中獎金收入僅20萬美元，但場外收入竟高達700萬美元，這可令排名在她之前的選手包括「球后」戴資穎都要瞠目結舌。
美國富比士雜誌網站，於14日公布去年前十大收入最高女性運動員排名，其中大坂直美以年收5730萬美元(約台幣15.8億元)連續第二年封后，而她的年收入也創下史上最高紀錄，成為當今最會賺錢的女運動員，不過，報導指出，與男性運動員年收入相比較，大坂直美只能排第12位，尚無法挺進全球所有運動員前10收入之列。
大坂直美蟬聯全球女性運動員收入之冠，並不令人意外，但像是拜爾絲是10年來首度進軍前10的體操運動員，另外辛德胡則是自2018年之後，重新擠進世界前10之列，則是今年榜單亮點。辛德胡主要就是今年東京奧運表現，雖8強賽敗給了戴資穎無緣爭冠，但最終仍獲得銅牌的成績，成為印度首位獲得兩面奧運獎牌的女性(2016年奧運銀牌)，結果回到印度後，再增加4個贊助商，包括服飾品牌、印度銀行、科技巨頭及二手車業等，讓她收入再度重回全球女運動員十大。由於印度市場廣大，這也令辛德胡收入滿滿。
根據富比士雜誌的調查，2021年收入最高的10大女運動員為：
1.大坂直美 Namoi Osaka(24歲、網球、日本)：場上收入：230萬美元 場外收入：5500萬美元 合計：5730萬美元。
2.小威廉絲 Serena Williams(40歲、網球、美國)：場上收入：90萬美元 場外收入：4500萬美元 合計：4590萬美元。
3.大威廉絲 Venus Williams(41歲、網球、美國)：場上收入：30萬美元 場外收入：1100萬美元 合計：1130萬美元。
4.拜爾絲 Simone Biles(24歲、體操、美國)：場上收入：10萬美元 場外收入：1000萬美元 合計：1010萬美元。
5.蒙奎露薩 Garbine Muguruza(28歲、網球、西班牙)：場上收入：280萬美元 場外收入：600萬美元 合計：880萬美元。
6.高真榮 Jin Young Ko(26歲、高球、韓國)：場上收入：350萬美元 場外收入：400萬美元 合計：750萬美元。
7.辛德胡 Pusarla Sindhu(26歲、羽球、印度)：場上收入：20萬美元 場外收入：700萬美元 合計：720萬美元。
8.芭蒂 Ashleigh Barty(25歲、網球、澳洲)：場上收入：390萬美元 場外收入：300萬美元 合計：690萬美元。
9.柯達 Nelly Korda(23歲、高球、美國)：場上收入：240萬美元 場外收入：350萬美元 合計：590萬美元。
10.帕克 Serena Williams(35歲、籃球、美國)：場上收入：20萬美元 場外收入：550萬美元 合計：570萬美元。
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