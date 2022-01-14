羽球／戴資穎手下敗將去年賺2億 居全球女運動員收入第7高

自2019年就沒贏過戴資穎的印度女將辛德胡(Pusarla Sindhu)，去年底世錦賽再度成為小戴手下敗將，累計生涯20戰交手15度落敗；然而辛德胡雖目前世界排名第七，但她卻打造去年全球收入最高的女子羽球運動員紀錄，總年收入達720萬美元(約台幣2億元)排名全球性運動員第七高，其中獎金收入僅20萬美元，但場外收入竟高達700萬美元，這可令排名在她之前的選手包括「球后」戴資穎都要瞠目結舌。

美國富比士雜誌網站，於14日公布去年前十大收入最高女性運動員排名，其中大坂直美以年收5730萬美元(約台幣15.8億元)連續第二年封后，而她的年收入也創下史上最高紀錄，成為當今最會賺錢的女運動員，不過，報導指出，與男性運動員年收入相比較，大坂直美只能排第12位，尚無法挺進全球所有運動員前10收入之列。

大坂直美蟬聯全球女性運動員收入之冠，並不令人意外，但像是拜爾絲是10年來首度進軍前10的體操運動員，另外辛德胡則是自2018年之後，重新擠進世界前10之列，則是今年榜單亮點。辛德胡主要就是今年東京奧運表現，雖8強賽敗給了戴資穎無緣爭冠，但最終仍獲得銅牌的成績，成為印度首位獲得兩面奧運獎牌的女性(2016年奧運銀牌)，結果回到印度後，再增加4個贊助商，包括服飾品牌、印度銀行、科技巨頭及二手車業等，讓她收入再度重回全球女運動員十大。由於印度市場廣大，這也令辛德胡收入滿滿。

根據富比士雜誌的調查，2021年收入最高的10大女運動員為：