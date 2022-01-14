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田徑／田協理事長葉政彥國訓探視培訓隊 發15萬加菜金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華民國田徑協會理事長葉政彥帶領協會成員前往國訓中心探視培訓隊。圖／中華民國田徑協會提供
中華民國田徑協會理事長葉政彥帶領協會成員前往國訓中心探視培訓隊。圖／中華民國田徑協會提供

儘管受到新冠肺炎疫情影響，我國選手出國移訓計畫持續取消，但中華民國田徑協會亞運培訓隊全體成員仍在國訓中心維持高強度訓練，今天中華田協理事長葉政彥也特地南下探視隊員與教練狀況，並頒發15萬元加菜金。

葉政彥今天偕同副理事長朱文慶、祕書長王景成、體育署訓輔委員陳鴻雁及江文俊至國訓中心探視亞運培訓隊成員，除了頒發加菜金，也感謝正努力備戰亞運會的田徑隊選手、教練團及物理治療團隊並預祝大家新年快樂，期許於杭州亞運會為我國爭取最高榮譽。

葉政彥理表示，目前田徑個人項目已有20人達到亞運會參賽標準，選手雖然暫時無法出國參賽，但也必須持續努力備戰，在即將來臨的亞運會大展身手。今天帶領田徑協會幹事部成員前來左營，希望為選手們加油打氣。

中華民國田徑協會理事長葉政彥（右二）、副理事長朱文慶（左一）、祕書長王景成（右一）前往國訓中心探視培訓隊成員。圖／中華民國田徑協會提供
中華民國田徑協會理事長葉政彥（右二）、副理事長朱文慶（左一）、祕書長王景成（右一）前往國訓中心探視培訓隊成員。圖／中華民國田徑協會提供

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