田徑／田協理事長葉政彥國訓探視培訓隊 發15萬加菜金
儘管受到新冠肺炎疫情影響，我國選手出國移訓計畫持續取消，但中華民國田徑協會亞運培訓隊全體成員仍在國訓中心維持高強度訓練，今天中華田協理事長葉政彥也特地南下探視隊員與教練狀況，並頒發15萬元加菜金。
葉政彥今天偕同副理事長朱文慶、祕書長王景成、體育署訓輔委員陳鴻雁及江文俊至國訓中心探視亞運培訓隊成員，除了頒發加菜金，也感謝正努力備戰亞運會的田徑隊選手、教練團及物理治療團隊並預祝大家新年快樂，期許於杭州亞運會為我國爭取最高榮譽。
葉政彥理表示，目前田徑個人項目已有20人達到亞運會參賽標準，選手雖然暫時無法出國參賽，但也必須持續努力備戰，在即將來臨的亞運會大展身手。今天帶領田徑協會幹事部成員前來左營，希望為選手們加油打氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言